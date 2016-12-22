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手機版的「慘叫雞」叫起來也很舒壓啊～還可當做計時器！（iPhone, iPad）

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世界上有一種雞叫做「慘叫雞」，聲音難聽無比卻讓人聽了會想笑，也不失為療癒小物的一種，但這種塑膠玩具大概不太適合給狗狗玩，因為曾經買過一個給我家的狗狗，這雞一開口狗狗跑的比誰都遠，嚇翻了！超不得牠的緣。若想試試家裡的寵物對「慘叫雞」有什麼反應，可以先下載手機版的「慘叫雞」App 來測試看看，或是沒事想聽聽雞慘叫來舒壓的話，也可以下載來玩。

「慘叫雞」是免費下載的 App，提供 1~3 隻雞的選項是一種合唱團的概念，越多隻叫起來越悽慘，但也越好笑，按著不放雞會先把自己吸的扁扁的，放開手後就會開始慘叫，叫到肚子鼓回原樣才會停止，雖然感覺只能給它 87 分，但不知道為什麼聽一聽就會很想笑啊～

除了聽它慘叫外，還有另一個算是比較實用的功能，就是鬧鐘計時器！先設定好時間，再點擊慘叫雞就會開始倒數計時，時間到時慘叫雞就會用悽厲的叫聲做為鬧鈴來提醒你，不過免費版本最多只能設定 3 分鐘（剛好可以泡泡麵），要自由設定時間的話，就得付費解鎖囉！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：慘叫雞
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Jianying Jia
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 6.0 以上
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「慘叫雞」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

長按可讓雞吸飽氣，放開就會開始慘叫。

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由右側可增加雞的數量，免費版最多可加到三隻，如果分享程式的話則可免費獲得 10 枚金幣，就可以再用來開放一隻。

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四隻叫起來超熱鬧的！在叫的時候會一邊有羽毛撒下來。

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向左滑動可切換成計時器模式，免費版最多可設定 3 分鐘，設定好時間後點擊慘叫雞就會開始計時，時間到時就會用慘叫聲來提醒你。

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