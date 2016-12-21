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ConvertXtoDVD 將影片燒錄成 DVD，自製家用 KTV 光碟~

convertxtodvd

之前才剛介紹過利用 Freemake Video Converter 來燒錄影音 DVD 的功能，如果你覺得用不夠順手或不喜歡裡面有廣告程式，可以再試試看另外這 ConvertXtoDVD。

ConvertXtoDVD 支援 AVI, MKV, DVD, MOV, Divx, WMV, MTS, M2TS, Mpeg, MP4….等數十種格式的影音檔，每個匯入的影片都可預先編輯標題、修改背景音樂、字幕、章節合併或裁剪不需要的部分，還能直接修改畫面的對比、亮度、翻轉角度或設定浮水印。轉檔完成後可直接燒錄成 DVD 光碟或儲存成 ISO 映像檔，更能自訂 DVD 的封面與播放設定…等。

ConvertXtoDVD 操作簡單、轉檔速度也快，還暗藏了許多進階設定與功能在選單中，是個相當不錯的轉檔、DVD 燒錄工具。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：ConvertXtoDVD
  • 軟體版本：6.0.0.80
  • 軟體語言：英文、部分繁體中文
  • 軟體性質：試用版（可全功能試用7天）
  • 檔案大小：61.5 MB
  • 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
  • 官方網站：http://www.vso-software.fr/
  • 軟體下載：按這裡

 

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