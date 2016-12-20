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「逆向思維」超 Kuso 的搞怪智力測驗（Android）

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前陣子有個新聞說桃園市的某位老師對學生提出一個「只要這次考 0 分，就給 100 分」的另類考試條件，感覺好像很簡單，但因為不能留下空白，每題都得答，這樣的反向做法，讓學生變成題題都得仔細看過，而且知道正確答案才能＂避免答對＂，雖然引起不少爭議，但卻不失為一個讓學生對唸書感興趣的做法。

「逆向思維」這款智力測驗遊戲也有點這樣的意味，一般我們對智力測驗的概念都是用一些難度有點高的邏輯、數學、推理類問題，要受測者找出正確答案，但它卻超反骨，同樣用一問一答的方式進行測驗，不過受測者要找的不是最正確的答案，而是要找＂最錯誤＂的那一個！

這會讓習慣＂答對＂的人在回答問題時產生遲疑，第一時間總還是會想找對的答案，如果無法即時調整就會浪費掉一些答題的時間，每回合只有 60 秒，在時間內要盡快的答錯，最後就會統計出你的 IQ 值，但不要對結果太過執著，因為它其實是一款 Kuso 的遊戲，志在娛樂不在測驗 IQ，而且裡頭的題目有些真的蠻機車的，大家放輕鬆玩就好囉！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：逆向思維
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：A-Kuang
  • 官方網站：https://www.facebook.com/10320414ni
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 1.6 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「逆向思維」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

程式的首頁就完全的表現了逆向思維的概念，點擊「點此結束」開始測驗。只要記住一個原則那就是不論題目是什麼都要找出＂最錯誤＂的答案。每回合 60 秒，題目大部份都很簡潔，例如右圖的題目就是「鳥」，要在下方找出與鳥最沒關係的答案。

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還有圖像類的題目，想要答錯就得先搞懂題目在說什麼。

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左圖這題大概是裡頭最長的題目吧！但認真算你就輸了！時間結束後就會顯示你的 IQ 值，但好玩就好，不要當真啊～～～

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