作者：,     

CHARAT 日系 Q 版漫畫風頭像產生器

charat_0

在那個電腦、手機都還不流行的年代，女孩兒們小時候幾乎都有玩過紙娃娃，可以幫娃娃換穿不同的衣服，加上不同的項鍊、包包、帽子、鞋子…等配件，對應到現在似顏繪可以說就是進階版的紙娃娃遊戲了吧！

比起古早的紙娃娃，似顏繪可以讓使用者有更多的自訂項，包含五官及各種色彩的變化，不論是用來製作個人頭像還是仿效做出偶像明星、動漫人物的圖像都會十分有趣唷！之前就介紹過各種不同風格的似顏繪相關網站、App，有興趣的朋友可以參考看看。但若你偏愛的是日系 Q 版的動漫風格，那一定要來玩玩「CHARAT」這個網站！

不過網站本身是用一支手機做為主視覺，所有的操作都是在這個小小的區塊中進行，建議直接使用手機來開啟網頁會更好操。首先可以選擇要製作男生或女生的人像，然後就可以針對人像的五官、服飾、配件來自由搭配，頭髮的部份還很厚工的分為前髮、後髮以及頭頂的特殊造型，膚色、曈孔、髮色也都能隨喜好做變換，而且女生比男生的選項要多很多很多，果然是生女兒比較花錢啊！（誤）

製作完畢可選擇儲存全身圖或是單存頭像的部份，也可直接透過 Facebook、Twitter、LINE 分享出去。製作出來的頭像相當可愛且精緻，推薦給喜歡玩似顏繪或剛好想做張漫畫頭像的朋友使用唷！

 

網站畫面：

開啟網站後，點擊「START」進入，預設為女生可由下方選擇男生，不過只會改變站姿，其它的部份就要自己再慢慢修改。如果懶得自己搭配的話，按一下「骰子」網站就會隨機幫你製作。

charat_1

 

接著就可以一步步的將人像修改成自己喜歡的模樣了，臉型、眼睛、眉毛、髮型、服飾、配件…等，若是可以自訂顏色的項目，右側的「調色盤」就會開放點入選色，像眼睛、頭髮、膚色都是可以改變顏色的。

charat_2

charat_2_2

 

女生的衣服比男生多上好幾倍，超多有特色的衣服可以穿唷！

charat_3

 

還有很多的鞋子跟配件、帽子，最後還可以加上夢幻的小翅膀或其它的背景裝飾物。

charat_4

charat_5

 

完成後按下「Finish！」就可以選擇要儲存或是分享。

charat_6

 

儲存可選擇全身或只存大頭像，分享則可透過 FB、Twitter 或是 LINE 來發送。

charat_7

 

只存頭像的話就會在周圍框上彩色的框線，圖檔為 360×360 都不大就是了。

charat_8

 

用隨機產生的也都搭配的很不錯唷！

charat_9

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » 好用網站、網路免費資源 » 各種產生器、製造機 » CHARAT 日系 Q 版漫畫風頭像產生器
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
快來做一個三麗鷗的你！用「Chanrio Maker」快速製作專屬的卡通角色...
史努比迷們！快來「加入史努比的世界」製作你的專屬角色！...
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

  1. 德德 說道：
    12-20, 2016 at 下午 7:11.49

    請問用這做出來的圖有版權嗎？例如我想拿來當小說封面之類的可以嗎？

    回覆

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 