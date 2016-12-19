大家都知道貓咪天生就是好奇寶寶，看到什麼會動的東西就會靜靜觀察，然後伺機而動！一舉一動都超萌超可愛，光是看著牠們就有絕對的療癒作用，而這款「Play with Cats」就完全是以貓咪好奇的特點所設計的小遊戲，喜歡貓咪的朋友來看看吧！

在「Play with Cats」裡，玩家的手指對貓咪是超有吸引力的東西，只要把手指放在指定的位置，螢幕上的小貓們就全都會靠過來，並會在心滿意足後留下金幣給你打賞（嗯？），有時甚至還會留下牠們的貓寶寶給你照顧，整個好萌啊～～～

在遊戲中許多不同種類的貓咪，不過會出現什麼貓咪與你所提供的吸引物品有很大的關係，基本上可使用魚、水果以及香水吸引牠們，但使用不同的組合才能招來不同的貓咪，而新的物品則需要使用金幣來購買。

除了透過用手指吸引貓咪來打賞外，定時去摸摸留下來的貓寶寶也能獲得一些金幣，但想要購買新的物品可是需要相當大的金額，整個錢很難賺的概念呀！如果想要提高打賞金，就必須玩玩遊戲中的迷你遊戲來提升手指與貓咪的等級，手指的等級越高越有吸引力，而越高等級的貓咪才會留下越多的金幣唷！

這些遊戲玩法及注意事項在初次進入遊戲時，開發者就會說明的相當詳細，詳細到讓人覺得也太囉嗦，有點沒完沒了的感覺，好險的是在快要沒耐心時剛好解說完畢，所以想要玩這款遊戲的朋友，一開始請多點耐心吧！畢竟會向你跑來的貓咪真的很難得啊～～～貓奴們應該都蠻有感的是不？XD



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Play with Cats

Play with Cats 軟體語言： 英文

英文 開發人員： KAZUYA KAMIOKA

KAZUYA KAMIOKA 官方網站： http://kazuyakamioka.com/app/pc/ja

http://kazuyakamioka.com/app/pc/ja 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 2.3 以上

iOS 7.0 以上 / Android 2.3 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

一開始看到這些 How to Play 的提示視窗，根本不知道你將面臨的是好長一段的玩法教學啊～～～不過也許是本人的英文閱讀能力太弱的關係，所以看的比較慢啦！懶得看的朋友可快速的「Next」過去，往下看即可。

首先貓咪會被前方擺放的三項東西吸引到螢幕的兩側，只要將手指放在下方的土色區塊，貓咪們就會靠過來，並在離去前留下金幣給你。

點擊金幣將它們收起來。金幣可用來購買新的物品，可點擊上方的物品或點擊下方的「Shop」進入購買頁面。

利用金幣解鎖後，就可以選擇擺放新的物品。

使用不同的物品，就能吸引到不同種類的貓咪唷！

但若你的手指吸引力不夠，新的貓咪是不會被滿足的，所以牠們也許會靠過來，但卻不會留下金幣，這時我們得到「MiniGame」裡玩遊戲來提升手指的吸引力，同時也能提升貓咪的等級。

迷你遊戲操作簡單但想要拿高分也不容易。使用下方的上下按鈕來控制貓咪的位置，必須一一的躲避前方的尖刺，若是被刺到三次遊戲就會結束。

結束後就會依你的成績來提升貓咪與手指的等級囉！

有時貓咪會留下牠們的貓寶寶，收下後會被留在「kitten Room」裡，定時去摸摸牠們也可以收到一些金幣回禮，不過房間的容量有限，最多只能放八隻貓，可透過升級房間來擴大容量，或也可以選擇賣掉小貓咪來賺錢。

最後最後，聽說只要完成「Menu」裡「To-Do List」的任務，就能解鎖 Special page，不知道會是什麼啊～～～

在「Collection」裡則可以看到目前已經解鎖的貓咪種類，點入可以看到更多相關的資訊哦！