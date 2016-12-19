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「鎖屏計時」一鍵鎖屏結合手機使用時間、解鎖次數記錄工具（Android）

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為了想要保護手機的電源鍵，許多朋友都會選擇另外安裝虛擬的鎖屏按鍵來減少實體電源鍵的使用次數，但不論是選擇浮動式或是桌面小工具的操作方式都會上佔去一部份的螢幕空間，如果你想讓這個按鍵不止用來鎖螢幕，希望它能發揮更大作用的話，可考慮改用「鎖屏計時」。

它是一款可以一鍵鎖屏的桌面小工具，同時附加手機使用時間與解鎖次數記錄的功能，在小工具上會顯示解鎖次數，主程式中則會顯示每次平均使用時間，還有每日平均使用時間與解鎖次數以及從開始使用此 App 後的總使用時間與次數的記錄。

就算不使用它的一鍵鎖屏功能還是同樣會持續統計這些使用資訊，所以若蠻好奇自己使用手機的時間與次數多寡的話，這個會是蠻好用又簡單的記錄工具唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：鎖屏計時
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：jRay
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「鎖屏計時」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 下載安裝後，直接在桌面新增「鎖屏計時」小工具。（如何新增桌面小工具：可參考此篇

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第2步 首次使用需給予程式相關權限，先點擊小工具就會自然開啟設定頁面，按下「啟用」。

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第3步 之後只要點擊藍色的小工具圖示即可鎖屏。點入主程式就能看到所記錄的手機使用統計資訊。未來若不想再使用此程式，可直接按下「移除應用程式」就能快速移除。

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