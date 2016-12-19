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Just Snow 超真實雪景效果製造機（Android）

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話說這兩天又熱得像夏天，快把冬天還來啊！如果你跟我一樣愛冬天勝過夏天，愛冬雪超越夏日的話，這款可以幫任何照片加上超真實雪景的照片編輯 App「Just Snow」相信你也會喜歡。

「Just Snow」就是一個很單純的雪景效果製造機，可在照片上加入各種的下雪場景，包含細雪、大雪、暴風雪或是向鏡頭飄來的雪花…等十多種免費效果，還可以自行調整透明度、旋轉方向，更特別的是連雪的顏色都可以自訂，當然換了顏色後，就會比較沒有下雪的感覺，但是可在照片上重複疊加不同的雪景，若在其中一層加點顏色的變化看起來就更特別囉！

另外若覺得所選擇的雪景太過搶戲把主角都蓋掉了的話，還有五種覆蓋模式可選擇，可只把雪景套用在右上角或是將中間部份的雪景去除，而且處理的蠻自然的唷！最後要儲存前再整體填入薄薄的一層霧，一張充滿自然雪景效果的照片就完成了！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Just Snow
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Anatoly Lapshin
  • 官方網站：http://lapshinanatoly.com
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0.3 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Just Snow」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 由右下角的「＋」從相簿選取照片，接著可以在下方數字的部份選擇要套用的雪景效果，有開放 16 種可免費使用。

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第2步 套用雪景後可調整透明度、變換顏色以及覆蓋模式。

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第3步 由右上角可加入新的雪景圖層。在調整完雪景的部份後，按右下角的「V」。

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第4步 最後可加入填色效果，會依最後所選擇的雪景顏色在整張照片上填入薄薄一層的色彩，可自行調整強弱，讓整張照片更有雪景的感覺。最後再按「V」即可儲存到相簿中。

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除了少了一點積雪的感覺外，看起來是不是還蠻自然的呢？

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