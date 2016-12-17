雖然使用 CD, DVD 的人已經越來越少了，不過在某些只有 DVD 播放機的場合還是得拿出光碟片來用，譬如說一些宴會廳、長輩們唱卡拉 OK 的聚會或其他長輩們的家裏…等等。

如果你剛好需要將手邊的一些影片檔、手機拍的影片或 YouTube 下載來的 MV… 等等影音內容燒錄成 DVD，可以試試看以下方法，透過 Freemake Video Converter 這軟體來轉檔、燒錄。

製作過程中不只可以加入一般影片檔，還能塞進其他音樂檔、照片…等內容， 製作成有背景音樂的相片投影片，讓我們輕鬆將平常拍的一些影音內容做成 DVD 光碟，讓長輩們沒事就能拿出來在電視上播放、欣賞。



軟體名稱： Freemake Video Converter

Freemake Video Converter 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步 以下以 Freemake Video Converter 這軟體來示範，雖然是免費軟體，不過沒有輸入序號註冊的話則會在影片前面/後面出現軟體 LOGO。

開啟程式主視窗，按上方的「視訊」、「音訊」、「相片」…等按鈕來加入照片或其他你要燒錄到光碟裡的影音內容。

第2步 如果放了一堆照片，它會自動合併成一個投影片，我們可以點一下音訊的設定，自行加入背景音樂。

第3步 全部照片、影片都放進去之後，按一下視窗下方的「轉為 DVD」光碟圖示，並選擇 DVD 的標題、容量大小、音質/畫質或光碟機的位置、ISO 映像檔的儲存位置 …等設定。

第4步 另外，也可選擇直接燒錄成光碟片，或先備份成 ISO 光碟映像檔，等以後重複燒錄…等。

第5步 點一下「DVD 功能表類型」可以選擇 DVD 主畫面的佈景配置與背景圖，全部設定好之後按下「燒錄」，即可開始製作 DVD 光碟。

第6步 等轉檔、燒錄完成，就可以用囉。