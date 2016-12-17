雖然使用 CD, DVD 的人已經越來越少了，不過在某些只有 DVD 播放機的場合還是得拿出光碟片來用，譬如說一些宴會廳、長輩們唱卡拉 OK 的聚會或其他長輩們的家裏…等等。
如果你剛好需要將手邊的一些影片檔、手機拍的影片或 YouTube 下載來的 MV… 等等影音內容燒錄成 DVD，可以試試看以下方法，透過 Freemake Video Converter 這軟體來轉檔、燒錄。
製作過程中不只可以加入一般影片檔，還能塞進其他音樂檔、照片…等內容， 製作成有背景音樂的相片投影片，讓我們輕鬆將平常拍的一些影音內容做成 DVD 光碟，讓長輩們沒事就能拿出來在電視上播放、欣賞。
- 軟體名稱：Freemake Video Converter
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 以下以 Freemake Video Converter 這軟體來示範，雖然是免費軟體，不過沒有輸入序號註冊的話則會在影片前面/後面出現軟體 LOGO。
開啟程式主視窗，按上方的「視訊」、「音訊」、「相片」…等按鈕來加入照片或其他你要燒錄到光碟裡的影音內容。
第2步 如果放了一堆照片，它會自動合併成一個投影片，我們可以點一下音訊的設定，自行加入背景音樂。
第3步 全部照片、影片都放進去之後，按一下視窗下方的「轉為 DVD」光碟圖示，並選擇 DVD 的標題、容量大小、音質/畫質或光碟機的位置、ISO 映像檔的儲存位置 …等設定。
第4步 另外，也可選擇直接燒錄成光碟片，或先備份成 ISO 光碟映像檔，等以後重複燒錄…等。
第5步 點一下「DVD 功能表類型」可以選擇 DVD 主畫面的佈景配置與背景圖，全部設定好之後按下「燒錄」，即可開始製作 DVD 光碟。
第6步 等轉檔、燒錄完成，就可以用囉。