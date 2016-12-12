每到吃飯時間一定會問的問題就是「等下吃什麼」，這題基本上絕對夠格列入史上最難回答的問題之一，經常外食的朋友一定都了解這個問題的困難度。

而為了幫大家對付這個難題，在 Google Play 裡可以找到一些稍有幫助的 App，像之前介紹的「今天吃什麼」、「美食搖一搖」或是「What To Eat」都多少能提供一點選擇建議，而本篇要介紹的「等下吃什麼」則是可以透過快速問答的方式來幫你找出內心可能想吃的餐點唷！

雖然常常脫口而出不知道要吃什麼，但其實心裡多少都有點喜惡分別，只是少了一個人來幫你理清楚思緒而已，「等下吃什麼」利用洋蔥式的二選一問答題可慢慢幫你一層一層篩選出最後的 1~3 個食物選項，並貼心的提供 Google 搜尋直接找出附近符合條件的餐廳。

如果第一次提出的建議你不愛，可重新再問答一次，看看其它的建議，但若已經玩了兩三輪還找不到想吃的，那請你小心啦！畫面中的女孩或男孩也是有情緒的，惹毛他們你就準備吃！土！吧！XD



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 等下吃什麼

等下吃什麼 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： adfoxhuang

adfoxhuang 官方網站： http://adfoxhuanglive.blogspot.tw/

http://adfoxhuanglive.blogspot.tw/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Andorid 4.0 以上

Andorid 4.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「等下吃什麼」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

預設是由女孩來幫你想，按下「幫我想想吧」一一問答她的提問吧！她會依你的回答陸續再詢問幾個問題，最後就會提供符合條件的建議囉！

但如果這個建議你沒興趣，就可以「再考慮看看」重新再想一次。

有時會給超過一種的提議，你可以從中選擇喜歡的，如果覺得「好像不錯！」就會提供 Google 搜尋功能，直接幫你找出附近的相關店家。

如果你重覆問太多次，女孩的表情會越來越不耐煩，其實還蠻有趣的，好人性化啊～XD

惹毛他的話最後還會乾脆叫你去吃土了 XD～想知道最後的結果嗎？留給大家自己去試試好了。

左側的按鈕可開啟選單，可切換男孩版的 NPC。如果覺得給的建議太多或太少，就可以在「選擇篩選方式」中來調整一下囉！若你本身也創意無限，也可以提供菜單或問題的建議供開發者參考，讓程式更加有趣哦！