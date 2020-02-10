LosslessCut v2.7.1 速度快、不失真的影片裁剪工具

2020/2/13 更新：軟體版本更新至 v2.7.1.0 最新版（更新細節）。

LosslessCut 是個很簡單、很好用的免費軟體主要功能就是幫我們裁切影片將長長一段影片中不要的部分剪掉，

留下要用的片段。

LosslessCut 使用基於 Chromium 核心的 HTML5 影片播放器可支援的影音格式並沒法像其他類似工具那樣全部都行不過還是可以處理包含 MP4, MOV, WebM, MKV, OGG, WAV, MP3, AAC, H264, Theora, VP8, VP9… 在內的多種影音格式一般用手機或相機拍的大概都沒問題。

LosslessCut 的最大特色就是使用起來超級簡單將影片拉到視窗中、點選開始及結束的時間點最後再按下「剪刀」圖示即可輸出你要保留的片段。由於不用另外經過編碼、處理所以幾乎按下按鈕的同時就可以完成輸出速度相當快影片的畫質也不受影響。

如果你用手機或數位相機拍了影片想上傳到 Youtube, LINE 或 FB卻發現檔案太大、傳不上去或想把不重要或不想讓人看到的其他部分拿掉那 LosslessCut 會是很快、很方便的小工具。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： LosslessCut

LosslessCut 軟體版本： 2.7.1

2.7.1 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 65.7 MB

65.7 MB 系統支援： Windows, Mac OS X, Linux

Windows, Mac OS X, Linux 官方網站： mifi

mifi 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將 LosslessCut 軟體下載回來、解壓縮後執行「LosslessCut.exe」程式。開啟 LosslessCut 軟體主視窗後將你要裁切的影片拉到視窗中即可開始處理。

第2步 在 LosslessCut 程式中開啟影片後在影片下方的時間軸點選、尋找你要的片段按一下剪刀圖示左邊的「<」按鈕即可將該時間點設定為新影片的起始點。

第3步 拉到其他時間點再按一下剪刀圖示右邊的「>」按鈕將其設定為新影片的結束點。

第4步 全部設定好之後按一下剪刀圖示即可將你選定的影片片段輸出成新檔案。裁切過後的新影片會放在跟原始影片同一個資料夾裡檔案名稱的前半段會跟原始影片檔一樣很好找。