2017/2/24 更新：軟體版本更新至 v3.4 最新版。

WinToUSB 是一個 Windows To Go 的製作工具，可以幫我們將 Windows 7/8/10 等作業系統安裝到外接式的 USB 隨身碟、記憶卡或外接硬碟，讓我們可以任意插拔、走到哪用到哪。

WinToUSB 可支援從 CD/DVD 光碟或 ISO, WIM, ESD, SWM, VHD, VHDX… 等格式的光碟映像檔或將目前系統拷貝成可開機的 Windows To Go 隨身碟，亦可將各種版本的 Windows 安裝檔塞到隨身碟裡變成可開機的 USB 重灌隨身碟，整個操作相對簡單，速度也還不錯。另外也可支援 BIOS 與 UEFI 等開機模式。

不過要注意的是，雖然技術可行，但目前大部分 USB 隨身碟的讀寫速度實在慢得會想給他一腳踢下去，所以不建議把整個 Windows 安裝在隨身碟裡面運作。除非是速度快一點的外接硬碟或其他經過認證的 USB 3.0 高速隨身碟，可能還比較可接受一些。

有興趣的話可以自己試試看，但速度的部分就…. 等著吧。