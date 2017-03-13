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[洋蔥瀏覽器] Tor Browser v6.5.1 可匿名、隱藏IP、防監聽、可翻牆的瀏覽器（Win, Mac, Linux）

2017/3/13 更新：軟體版本更新至 v.6.5.1 最新版，此次更新了 Firefox 與 Tor 等程式的版本，並修補了一些安全性的問題（更新細節）。

Tor Browser 是個內建「翻牆」功能的網路瀏覽器，藉由「洋蔥路由, The Onion Router (Tor)」匿名瀏覽技術，將上網時所傳遞的訊息層層加密保護，讓使用者在瀏覽網站時不被監控或側錄，也無法查處原本的 IP 位址或追踪真實的使用者身份。

Tor Browser 是個相對安全一些但速度沒法太快的匿名上網服務，沒法拿來下載 BT 或其他 P2P，用來看高畫質的線上影片也會吃力些，但相對於其他類似服務來說就是安全許多。

Tor Browser 的本體是個修改、強化過的 Mozilla Firefox 瀏覽器，除了整合了 Tor 相關功能之外，還預設啟用了 HTTPS Everywhere 與 NoScript 等擴充套件，藉由停用 JavaScript, Flash, Silverlight, Java… 與某些特殊的控制碼來避免某些設計繞過 Tor 而取得你的真實 IP 與相關資訊，並以強制 HTTPS 加密連線的方式大幅提升上網時的安全性。

Tor Browser 瀏覽器把 Tor 服務與操作簡單化，只要會上網的人就能輕鬆享受 Tor 的翻牆與匿名保護…等好處。如果你常常需要突破防火牆來瀏覽被禁止的網站，或不想在某些情況下被監控或記錄，可以直接下載 Tor Browser 瀏覽器來用。

 

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Tor Browser
  • 軟體版本：6.5.1
  • 軟體語言：英文、簡體中文、日文… 尚無繁體中文版
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：48.5 MB
  • 系統支援：Windows, Mac, Linux
  • 官方網站：https://www.torproject.org
  • 軟體下載：按這裡

 

開始使用時得先調整一下設定，依照上面的說明選擇其中一個方式。

tor-browser-01

 

開始連接 Tor 網路..

tor-browser-02

 

連上之後，可以按畫面中間的「測試 Tor 網路設置」來查看目前的網路連線狀態。

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IP 位置順利改成其他地點…

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按一下左上角的洋蔥按鈕，可以看到目前透過什麼樣的方式跳到那些國家的節點來上網…

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預設啟用了 HTTPS Everywhere 與 NoScript 等擴充套件。

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  1. 訪客 說道：
    12-26, 2016 at 上午 11:39.37

    无法下载了呢

    回覆
  2. 加裝 說道：
    12-15, 2016 at 下午 7:56.31

    聽說這類的軟體是由第三者幫你保守
    隱私，但不保證第三者會保密

    回覆

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