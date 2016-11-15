這世上有兩種人，一種對安排旅遊行程超有熱誠，另一種則是什麼都不管跟著走就對了的懶人（當然還有那種事前什麼都不管但出發後卻什麼都有意見的機 X 人，但這邊不討論…）。

如果你總是那個負責安排行程的人，一定都知道那排起來真的是超費時的，找景點資料、找吃的、找住的，然後還要安排路線、大概抓一下每個點要停留的時間、幾點出發、幾點到哪…，然後就想關掉電腦、打開手機遊戲大放空了（誤），光是想就覺得累，不如就請出「Explorld」這款方便的行程規劃輔助程式吧！

它是一個可以協助你整理出遊行程的好幫手，在你已經蒐集好要去的各個地點，就可以透過這個 App 一一輸入，並將每個點要停留的時間設置好，程式就會自動加上行車的時間幫你計算出整個旅遊的時間表，還可以利用地圖模式輕鬆掌握每個景點的位置距離。

若你只有個要去的大方向，例如想去宜蘭走走，卻懶得上網查有哪裡好玩、哪裡好吃，喜歡無預期的驚喜大於擔心踩地雷的話，利用在新增地點時輸入關鍵字，直接在地圖上找看起來有興趣的景點、店家加入行程中，也許能為這趟旅程帶來與眾不同的樂趣唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 旅遊行程規劃 – Explorld

旅遊行程規劃 – Explorld 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： ChaoLunCheng

ChaoLunCheng 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.2 以上

Android 4.2 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Explorld」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式後建議先到右下角的設定中，將「旅遊起點」先設置好，例如通常都是由家裡或宿舍出發，或是大家習慣集合在某某火車站…之類的，都可以全部建好，這樣之後在新增行程時，就不用再重覆輸入。另外，在這邊可以查看油價，方便習慣開車出遊的朋友查詢哦！

點擊右上角的「＋」可新增地點，在上方輸入地址或地點的關鍵字，會跑出建議地點，選定後即可在地點上確認是否正確，並按右上角的按鈕儲存地點。

「油價資訊」可查看今日油價，還可以設定偏好的油款，即可在下方看到當前的油價哦！

完成設定後，就可以回到首頁，點擊上方的按鈕建立行程，可為旅遊命名、設定出發日期、時間…等。

接下來即可開始建立詳細的行程囉！點擊右側的「＋」可新增地點，一樣輸入地址或關鍵字來找到指定地點，在畫面中粉紅色字體的部份都可以點擊修改唷！每個點都可以輸入想要停留的時間。

建入地點後，程式會自動依停留時間、車程時間來快速計算整個行程的時間表。由上方可切換成地圖模式，可方便查看每個點的位置、距離是不是妥當，不過有點可惜的是無法直接拖曳修改每個點的順序，若發現其中兩個地點想交換順序的話，就必須重新加入才行。

完成的行程都會被放置在首頁左下角的歷史行程中，點入就可以查看行程囉！若有需要的話也可再次修改或刪除行程內容。