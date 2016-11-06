下載 Youtube 影片的軟體有很多，如果你不想安裝軟體的話，也可以試試看 TubeNinja 這個線上服務。TubeNinja 提供三種下載模式：

1.影片網址加上「dl」，自動下載

2.複製、貼上影片網址到 TubeNinja 的方框，開始下載

3.把 「Ninja It」書籤小工具拉到工具列，快速下載

可以支援 YouTube, Facebook, Instagram, imgur, Soundcloud, Tumblr, Vine, Vimeo, BandCamp, MixCloud, Youku, BuzzFeed, 土豆 Tudou …等數十個網站的影音內容下載功能，比較少見的是還特別列出了包含 Xvideos, PornHub, XNXX, xHamster… 等一堆成人網站都能直接下載。

方法一：貼上影片網址，下載影音內容

第1步 開啟 TubeNinja 網站，把影片網址貼上到方框中，按下「Download」按鈕準備下載影片。

第2步 過了幾秒鐘之後，畫面中會出現影片縮圖、說明與下載按鈕，依照你要的檔案大小點選綠色的下載按鈕，將影片檔下載回來。

方法二：修改影片網址，加上「dl」自動下載

第1步 這個方法比較簡單，不過只能支援大部分常見的影音網站。就是在瀏覽影片時，在網址列的網址前方輸入「dl」，讓它變成「dlyoutube.com/….」這樣，按下「Enter」後，即可跳到 TubeNinja 網站、自動下載影片檔。

方法三：透過「Ninja It」書籤小工具下載

第1步 將 TubeNinja 網站右上方的「Ninja It」按鈕拉到瀏覽器的書籤工具列上面。

第2步 下次開啟 YouTube 或其他有支援的影音網站時，直接按一下書籤工具列上面的「Ninja It」按鈕，即可開始下載影片。