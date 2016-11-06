下載 Youtube 影片的軟體有很多，如果你不想安裝軟體的話，也可以試試看 TubeNinja 這個線上服務。TubeNinja 提供三種下載模式：
- 1.影片網址加上「dl」，自動下載
- 2.複製、貼上影片網址到 TubeNinja 的方框，開始下載
- 3.把 「Ninja It」書籤小工具拉到工具列，快速下載
可以支援 YouTube, Facebook, Instagram, imgur, Soundcloud, Tumblr, Vine, Vimeo, BandCamp, MixCloud, Youku, BuzzFeed, 土豆 Tudou …等數十個網站的影音內容下載功能，比較少見的是還特別列出了包含 Xvideos, PornHub, XNXX, xHamster… 等一堆成人網站都能直接下載。
- 網站名稱：TubeNinja
- 網站網址：https://www.tubeninja.net/
方法一：貼上影片網址，下載影音內容
第1步 開啟 TubeNinja 網站，把影片網址貼上到方框中，按下「Download」按鈕準備下載影片。
第2步 過了幾秒鐘之後，畫面中會出現影片縮圖、說明與下載按鈕，依照你要的檔案大小點選綠色的下載按鈕，將影片檔下載回來。
方法二：修改影片網址，加上「dl」自動下載
第1步 這個方法比較簡單，不過只能支援大部分常見的影音網站。就是在瀏覽影片時，在網址列的網址前方輸入「dl」，讓它變成「dlyoutube.com/….」這樣，按下「Enter」後，即可跳到 TubeNinja 網站、自動下載影片檔。
方法三：透過「Ninja It」書籤小工具下載
第1步 將 TubeNinja 網站右上方的「Ninja It」按鈕拉到瀏覽器的書籤工具列上面。
第2步 下次開啟 YouTube 或其他有支援的影音網站時，直接按一下書籤工具列上面的「Ninja It」按鈕，即可開始下載影片。
很好的網站 但下載很慢 是錯覺嗎
不過還是很好
和伺服器流量有關嗎