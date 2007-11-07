雖然大家都已經習慣用Email或網路來傳遞訊息或相關文件，不過有些時候還是偶爾會遇到需要使用到傳真機來傳申請書之類的東西，如過是在公司還好，有辦公室的傳真機可以用，萬一是在家裏的話，又不可能花個兩三千塊去買台偶爾用一下的傳真機，有沒有什麼方法可以用電腦來收發傳真呢？有的，而且很簡單唷。

以下的方法是以一般的PCI數據卡來做，這東西就是以前寬頻網路、ADSL還沒盛行之前的那種上網用的「56K數據機」，只是他是作成PCI介面，直接插在電腦主機中使用。雖然現在一般人家裡已經很少人用這種速度超慢的上網方式了，不過他內建的數據傳輸功能還是一樣很實用唷！

另外，現在市面上在賣的一般筆記型電腦也都內建了數據卡，通常都會擺在網路線插孔旁邊，形狀跟網路線插孔類似但比較小一點的那個就是了。

以下簡單介紹如何使用一般數據卡在電腦中收發傳真，如果你手邊剛好有這東西，經過一些設定之後，你的電腦也可以直接收發傳真唷。如果你要發出去的文件是紙本的，那也只好先用掃描器掃描到電腦中來執行囉。當然，這方法只適用於小小辦公室或個人使用，如果是要多人同時使用，那就得另外弄類似Fax Server的東西囉。

傳出去之後的文件就長得像這樣，因為不用經過傳真機失真的掃描步驟，所以字體會清楚很多唷。

一、如何安裝數據卡

第1步 一般數據卡大概都會長這樣，後面會有兩個孔，先把你家的電話線插到「Line」這個插孔，然後再把連接到電話機的那條線插接到「PHONE」這個插孔，這樣就可以讓電話跟傳真都可運作。（後面可以設定手動接收傳真，或在響幾聲後讓電腦自動接收傳真）

第2步 安裝PCI介面的數據卡很簡單，只要把他插到主機板上白色的任意一個插槽即可。如果你用的是筆記型電腦，那幾乎都有內建了，可以不用另外購買數據卡。

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第3步 插好數據卡後，讓電腦開機後就可以看到出現這個要你安裝驅動程式的畫面，此時請將數據卡的驅動程式光碟放到光碟機中，然後再按一下〔下一步〕，接著請依照指示幫數據卡安裝好硬體驅動程式。