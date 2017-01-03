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Privacy Eraser Free v4.20 上網紀錄/電腦操作痕跡/個人隱私… 清除工具

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2017/1/3 更新：軟體版本更新至 v4.20.0.2244 最新版。

只要一開機、登入或開啟程式，電腦都會詳實地記錄下你的每一個操作記錄與執行的時間點，包含你曾經動過哪些檔案、開了什麼網頁、搜尋過什麼、留下什麼 cookies 等…通通都可在日後透過其他程式或手法來解讀、分析。

如果你不希望其他人透過這些記錄檔來窺視你的隱私，可以用 Privacy Eraser 這軟體來清除這些數位足跡。

Privacy Eraser 可清除各種常見瀏覽器的瀏覽紀錄與超過 250 個常用軟體的操作記錄，可完全銷毀、絞碎你不要的檔案，並清理磁碟機、登錄檔與開機啟動清單… 裡的垃圾內容，並提供即時監控、定期清理…等功能，是一個相當全面且自動化的隱私保護工具。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Privacy Eraser Free
  • 軟體版本：4.20.0.2244
  • 軟體語言：英文、日文…等多國語言，尚無中文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：4.69 MB
  • 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10 (32/64-bit)
  • 官方網站：http://www.cybertronsoft.com/
  • 軟體下載：按這裡

 

一般來說只要按中間的「Scan」讓它自動掃描即可…

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掃瞄完之後再按右上角的 Clean 按鈕清除這些紀錄。

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其他還有一些實用的工具…

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