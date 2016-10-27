在手機玩遊戲除了螢幕太小、不好輸入、易發熱之外，手機也很容易一下子就沒電了。改用電腦來玩的話就方便多了，不但可以開一整天不怕電池耗損太快，也不用擔心別人打電話或傳訊息的時候干擾正在進行中的遊戲。

以下介紹一個專為遊戲打造的 Android 安卓系統模擬器，相容絕大多數常見的 Android 遊戲與應用程式，提供滑鼠、鍵盤與遊戲搖桿….的操作，還特別設計了「螢幕點按」⇄「鍵盤按鍵」的對應機制，讓我們可以按個鍵就能在畫面中的指定位置一直點、一直點。

KOPlayer 的操作畫面看起來跟一般 Android 手機沒兩樣，能支援 Google Play 登入、下載安裝 Google Play 上面的應用程式與遊戲，另外也可支援 .apk 檔安裝，按一下就能直接安裝到Android 虛擬機裡去。

測試過 LIEN, Facebook, WhatsApp, Instagram, Candy Crush, 、部落衝突…等遊戲或軟體都能正常安裝使用（寶可夢 Pokemon GO 可以裝但不能登入）。

另外 KOPlayer 也支援畫面自動或手動翻轉、螢幕抓圖、資料夾共用、攝影鏡頭、模擬並自訂 GPS 定位、遊戲過程錄影、音量大小聲調節、全螢幕模式… 等功能，相當好用！

軟體操作介面：

第1步 安裝好 KOPlayer 軟體、啟動之後，一開始會讓我們選擇使用哪種模式，不管是「Speed mode」或「Normal mode」都可以，日後如果跑不順的話，再去右上角的設定選單裡修改即可。

第2步 開機完成，看到首頁。基本上就是一個看起來像 Android 的介面，可以登入 Google Play 下載安裝各種 App 或遊戲，也可以自行安裝 .apk 檔。

第3步 遊戲時的畫面看起來跟平常都一樣。

第4步 另外可以設定電腦鍵盤的按鍵對應，就是將畫面中的某個點對應到電腦鍵盤的某個按鍵，之後按下鍵盤的指定鍵時，便會在螢幕該處點一下。