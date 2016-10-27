在手機玩遊戲除了螢幕太小、不好輸入、易發熱之外，手機也很容易一下子就沒電了。改用電腦來玩的話就方便多了，不但可以開一整天不怕電池耗損太快，也不用擔心別人打電話或傳訊息的時候干擾正在進行中的遊戲。
以下介紹一個專為遊戲打造的 Android 安卓系統模擬器，相容絕大多數常見的 Android 遊戲與應用程式，提供滑鼠、鍵盤與遊戲搖桿….的操作，還特別設計了「螢幕點按」⇄「鍵盤按鍵」的對應機制，讓我們可以按個鍵就能在畫面中的指定位置一直點、一直點。
KOPlayer 的操作畫面看起來跟一般 Android 手機沒兩樣，能支援 Google Play 登入、下載安裝 Google Play 上面的應用程式與遊戲，另外也可支援 .apk 檔安裝，按一下就能直接安裝到Android 虛擬機裡去。
測試過 LIEN, Facebook, WhatsApp, Instagram, Candy Crush, 、部落衝突…等遊戲或軟體都能正常安裝使用（寶可夢 Pokemon GO 可以裝但不能登入）。
另外 KOPlayer 也支援畫面自動或手動翻轉、螢幕抓圖、資料夾共用、攝影鏡頭、模擬並自訂 GPS 定位、遊戲過程錄影、音量大小聲調節、全螢幕模式… 等功能，相當好用！
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：KOPlayer 安卓模擬器
- 軟體版本：1.4.1049
- 軟體語言：英文，進入 Android 後可切換系統成中文介面
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：301 MB
- 系統支援：Windows, Mac OS X
- 官方網站：KO PLAYER Team、一堆遊戲應用程式的 .apk 檔下載
- 軟體下載：按這裡
軟體操作介面：
第1步 安裝好 KOPlayer 軟體、啟動之後，一開始會讓我們選擇使用哪種模式，不管是「Speed mode」或「Normal mode」都可以，日後如果跑不順的話，再去右上角的設定選單裡修改即可。
第2步 開機完成，看到首頁。基本上就是一個看起來像 Android 的介面，可以登入 Google Play 下載安裝各種 App 或遊戲，也可以自行安裝 .apk 檔。
第3步 遊戲時的畫面看起來跟平常都一樣。
第4步 另外可以設定電腦鍵盤的按鍵對應，就是將畫面中的某個點對應到電腦鍵盤的某個按鍵，之後按下鍵盤的指定鍵時，便會在螢幕該處點一下。
請問這個可以修改解析度嗎？一直找不到地方改QQ