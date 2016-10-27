作者：,     

KOPlayer v1.4 適合玩遊戲的 Android 安卓模擬器（Win, Mac）

koplayer-logo-200

在手機玩遊戲除了螢幕太小、不好輸入、易發熱之外，手機也很容易一下子就沒電了。改用電腦來玩的話就方便多了，不但可以開一整天不怕電池耗損太快，也不用擔心別人打電話或傳訊息的時候干擾正在進行中的遊戲。

以下介紹一個專為遊戲打造的 Android 安卓系統模擬器，相容絕大多數常見的 Android 遊戲與應用程式，提供滑鼠、鍵盤與遊戲搖桿….的操作，還特別設計了「螢幕點按」⇄「鍵盤按鍵」的對應機制，讓我們可以按個鍵就能在畫面中的指定位置一直點、一直點。

KOPlayer 的操作畫面看起來跟一般 Android 手機沒兩樣，能支援 Google Play 登入、下載安裝 Google Play 上面的應用程式與遊戲，另外也可支援 .apk 檔安裝，按一下就能直接安裝到Android 虛擬機裡去。

測試過 LIEN, Facebook, WhatsApp, Instagram, Candy Crush, 、部落衝突…等遊戲或軟體都能正常安裝使用（寶可夢 Pokemon GO 可以裝但不能登入）。

另外 KOPlayer 也支援畫面自動或手動翻轉、螢幕抓圖、資料夾共用攝影鏡頭模擬並自訂 GPS 定位遊戲過程錄影、音量大小聲調節、全螢幕模式… 等功能，相當好用！

 

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

 

軟體操作介面：

第1步  安裝好 KOPlayer 軟體、啟動之後，一開始會讓我們選擇使用哪種模式，不管是「Speed mode」或「Normal mode」都可以，日後如果跑不順的話，再去右上角的設定選單裡修改即可。

koplayer-01

 

第2步  開機完成，看到首頁。基本上就是一個看起來像 Android 的介面，可以登入 Google Play 下載安裝各種 App 或遊戲，也可以自行安裝 .apk 檔。

koplayer-02

 

第3步  遊戲時的畫面看起來跟平常都一樣。

koplayer-03

 

第4步  另外可以設定電腦鍵盤的按鍵對應，就是將畫面中的某個點對應到電腦鍵盤的某個按鍵，之後按下鍵盤的指定鍵時，便會在螢幕該處點一下。

koplayer-04

 

等等，還有下一頁 »   1 2
非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Android 手機、平板電腦 » 其他工具、Android 未分類 » KOPlayer v1.4 適合玩遊戲的 Android 安卓模擬器（Win, Mac）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
BlueStacks v2.5.83.6332 免買手機平板電腦，直接在電腦玩 ...
Genymotion v2.8.1 超強100%完全模擬，在電腦中也能玩 And...
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

較舊的留言
  1. 訪客 說道：
    12-24, 2016 at 下午 2:39.16

    請問這個可以修改解析度嗎？一直找不到地方改QQ

    回覆
較舊的留言

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 