2017/5/25 更新：軟體版本更新至 v1.7 最新版。

如果你的電腦的散熱沒做好，或者常常執行一些很耗資源的工具軟體或遊戲，可能比較需要偶爾看看電腦內部的運作溫度，看看 CPU 會不會過熱而導致硬體損壞或電腦罷工。

下面這個免費軟體 Core Temp 就是用來監控 CPU 運作溫度用的。除了提供處理器的一些基本資料，包含型號、腳位、頻率、核心電壓、步進、製程、功耗、CPUID…等細部規格，還能即時顯示每個 CPU 核心的溫度、最高溫、最低溫與 CPU 使用率… 等訊息。

除此之外，Core Temp 還內建了溫度監控、過熱保護功能，我們可以自行設定一個指定溫度，或在到達臨界溫度時自動彈出提示訊息，亦可讓電腦在超過指定溫度時自動執行選定的程式或讓電腦待機、休眠或關機，相當方便。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Core Temp

Core Temp 軟體版本： 1.7

1.7 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文、日文…等多國語言

繁體中文、簡體中文、英文、日文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 1.14 MB

1.14 MB 系統支援： Windows XP/Win7/Win8/Windows 10

Windows XP/Win7/Win8/Windows 10 官方網站： http://www.alcpu.com/

http://www.alcpu.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 軟體主介面會顯示一些處理器的規格與資訊，下方則可顯示每個 CPU 核心的即時溫度。

第2步 將 Core Temp 視窗縮到最小時，可在桌面右下角的系統列顯示多個 CPU 核心的即時溫度。

第3步 在「選項」選單中有個「過熱保護」功能。

第4步 我們可自行選擇指定溫度上限或讓程式自動監控，到達指定溫度時可讓電腦跳出通知或執行指定程式、讓電腦關機、休眠…等。