2017/1/16 更新：軟體版本更新至 v6.0.4 最新版。 SynciOS 可用來取代 iTunes，在電腦跟 iPhone 或 Android 等設備間傳送照片/影片/音樂、設定手機鈴聲、備份通訊錄、簡訊、通話紀錄…等內容。

用過 iPhone/iPad 的話，應該都知道想要把電腦裡的 MP3 或影片檔傳送到手機必須先裝 iTunes 這套軟體，偏偏蘋果官方的這個 iTunes 程式其實並沒有很好用，很多人覺得用起來不太順手，要備份東西或從手機找檔案也不是很方便。

如果你常常有跟手機同步資料的需求，希望能用「平凡」一點的方法更新手機鈴聲或下載手機中的照片，可以試試看另外一套免費軟體 Syncios 手機助手。

Syncios 提供了音樂及影片的轉檔、傳輸，也提供了超多應用程式、桌布、手機鈴聲的下載與設定，甚至還提供 YouTube, Facebook 等上百個網站的影片下載功能。另外也可備份手機裡的音樂檔、照片、鈴聲、電子書、通訊錄、簡訊、備忘錄與各種檔案到電腦中，用起來簡單且方便很多。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： SynciOS

SynciOS 軟體版本： 6.0.4

6.0.4 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文、日文…等多國語言

繁體中文、簡體中文、英文、日文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體 (免費版會彈出升級專業版的提示，按掉就好)

免費軟體 (免費版會彈出升級專業版的提示，按掉就好) 檔案大小： 81.7 MB

81.7 MB 系統支援： Windows 7/8/10, Mac OS X

Windows 7/8/10, Mac OS X 官方網站： http://www.syncios.com/tw/

http://www.syncios.com/tw/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝好 SynciOS 軟體、開啟之後，點一下右上角的選單，再按「Language」→「繁體中文」，切換成繁體中文介面。

第2步 用 USB 線將 iPhone/iPad 連接到電腦，解鎖你的手機、出現「信任這部電腦」訊息時按「信任」。

接著就可以從 SynciOS 軟體左邊選單中點選你要備份或瀏覽的項目，如「媒體」選單中備份或上傳音樂檔、手機鈴聲、Podcasts 或各種音樂相關的內容。

第3步 「相片」選單中可以在手機中匯入/匯出相片、影片、圖庫、截圖….等項目。

第4步 「應用程式」選單中可以安裝或移除程式。

第5步 「信息」選單則可備份手機中的通訊錄、備忘錄、書籤、通話紀錄與手機簡訊…等內容。