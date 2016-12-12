2016/12/12 更新：迅雷下載器版本更新至 v9.1.23.556 最新版。
如果覺得新的 9.0 版很難用，可以改用另外比較精簡的「極速版」。
迅雷是一款中國大陸最近幾年非常熱門的P2P下載軟體，一次整合了HTTP、FTP、BT、eMule等下載模式，主要是因為他的下載資源相當豐富，而且下載速度非常的快，所以最近也受到越來越多台灣使用者的愛用。以下簡單介紹一下迅雷操作方法，如果BT或eMule已經不能滿足你的話，也許可以來試試看迅雷。
雖然迅雷的下載速度頗快，不過多年前也發生過一些洩漏隱私與偷上傳檔案的爭議，這也許就是迅雷的下載速度會這麼快、相關資源會這麼多的原因。不過用與不用還是看個人，如果願意自己犧牲奉獻換取大家的犧牲奉獻，那可以安裝這軟體來玩玩。記得，電腦中如果有重要資料的話，那就不要用這台電腦來安裝迅雷、下載檔案，避免重要資料外洩。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
注意！請勿使用此類工具下載盜版軟體、影音。很多人都因此被警察抓、起訴…。
使用方法：
第1步 將軟體下載回來、點兩下執行檔即可開始安裝。新版的迅雷9安裝步驟只有兩個，按下「一鍵安裝」很快就可以完成。
第2步 接著會出現一個不知道在幹嘛的畫面，此時正在複製、安裝所需檔案，跑完就可以安裝完成。
第3步 全新的迅雷 9 程式主畫面，改以右半部較大面積的內建瀏覽器為主，下載功能整個縮到最左邊變成小小一塊。
第4步 開啟設定，會以分頁的方式在新頁簽中展示各種選項。
迅雷9真的一點都不好用，下載安會後悔的….
還不如用舊版本
迅雷VIP尊享版 2.0.12.258
http://download.pchome.net/internet/download/download-29388.html
已經要放棄迅雷,首先鏈接load很久也找不到源體,這是近期的版本才這樣
我用其他bt軟件很快就找到
最大問題是我下載多個種子時發現有些種子是迅雷沒反應,有時就hang了
我明白公司想賺廣告錢的心情,但用得著那麼大個瀏覽器版面?不能關,不能縮小
還有,不知綁架了什麼東西,已經沒剔連接瀏覽器的下載,普通想下載東西的時候,每次會彈出迅雷來,要剔一次,再關才可以
以前迅雷的確很優秀,但現在是不止沒進步,還是越改越差,已經沒理由繼續使用
9不好用
有免安裝版嗎？
【全新的迅雷 9 程式主畫面，改以右半部較大面積的內建瀏覽器為主，下載功能整個縮到最左邊變成小小一塊】
試用結果….忍不住想罵髒話…..
1.下載資源用的軟體，主要就是要監測下載上傳流量控制，你他媽的…把下載視窗整個縮到最左邊變成小小一塊，是要查個鬼喔…還不能調整大小….
2.取消上傳流量顯示…..他奶奶的….想偷偷上傳坑我流量嗎???
3.大而無用的瀏覽器，看似就像一個超大廣告頁面，還不能關掉..靠.凸@@凸
4.改版也沒優化，下載還是一樣慢…..
可以用舊版的，還有得下：http://123.briian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=521
抱歉…..激動了….現已改為7.9版
迅雷9的設計有夠爛，一個下載工具四分之三都是瀏覽器，搞P啊…