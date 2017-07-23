作者：,     

[最新版] 迅雷 v9.1.37.846 最新版、下載教學！（Win, Mac）

2017/7/23 更新：迅雷下載器版本更新至 v9.1.37.846 最新版。

如果覺得新的 9.x 版很難用，可以改用另外比較精簡的「極速版」。

迅雷是一款中國大陸最近幾年非常熱門的P2P下載軟體，一次整合了HTTP、FTP、BT、eMule等下載模式，主要是因為他的下載資源相當豐富，而且下載速度非常的快，所以最近也受到越來越多台灣使用者的愛用。以下簡單介紹一下迅雷操作方法，如果BT或eMule已經不能滿足你的話，也許可以來試試看迅雷。

雖然迅雷的下載速度頗快，不過多年前也發生過一些洩漏隱私與偷上傳檔案的爭議，這也許就是迅雷的下載速度會這麼快、相關資源會這麼多的原因。不過用與不用還是看個人，如果願意自己犧牲奉獻換取大家的犧牲奉獻，那可以安裝這軟體來玩玩。記得，電腦中如果有重要資料的話那就不要用這台電腦來安裝迅雷、下載檔案，避免重要資料外洩

 

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：迅雷 Thunder
  • 軟體版本：9.1.37.846 最新版、7.9.44.5056 舊版
  • 軟體語言：簡體中文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：76.4 MB
  • 系統支援：Windows, Mac OS X
  • 官方網站：按這裡
  • 軟體下載：按這裡 （Win+Mac）

注意！請勿使用此類工具下載盜版軟體、影音。很多人都因此被警察抓、起訴…。

 

使用方法：

第1步  將軟體下載回來、點兩下執行檔即可開始安裝。新版的迅雷9安裝步驟只有兩個，按下「一鍵安裝」很快就可以完成。

迅雷9-001

 

第2步  接著會出現一個不知道在幹嘛的畫面，此時正在複製、安裝所需檔案，跑完就可以安裝完成。

迅雷9-002

 

第3步  全新的迅雷 9 程式主畫面，改以右半部較大面積的內建瀏覽器為主，下載功能整個縮到最左邊變成小小一塊。

迅雷9-003

 

第4步  開啟設定，會以分頁的方式在新頁簽中展示各種選項。

迅雷9-004

 

等等，還有下一頁 »   1 2
非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Windows 系統、PC 個人電腦 » 下載/上傳工具、P2P、FTP » [最新版] 迅雷 v9.1.37.846 最新版、下載教學！（Win, Mac）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
Tags:

 

相關資訊：

 

 

歡迎留下你的想法或意見...

較舊的留言
更新的留言
  1. 123 說道：
    09-07, 2016 at 上午 10:57.11

    迅雷9的設計有夠爛，一個下載工具四分之三都是瀏覽器，搞P啊…

    回覆
  2. 訪客 說道：
    07-18, 2016 at 下午 2:29.15

    請問如果用免安裝版還會有洩漏隱私和偷上傳檔案的問題嗎?

    回覆
  3. hdzhang 說道：
    03-08, 2016 at 上午 7:25.03

    一群乱七八糟的吐槽党。
    从没人因为用这个下载被抓吧，哪来的以讹传讹。
    也没有偷偷上传你电脑资料的事情，如果你软件下载好了，自动做种是正常的，任何P2P软件都这样，不是上传你的电脑资料。
    迅雷软件的卸载很干净啊，需要重装系统？ 进程关了也不会重开。
    楼上回复的一些真是没意思极了。

    回覆
  4. Nancy 說道：
    06-21, 2015 at 下午 10:53.53

    想請問最近的迅雷使用上出現很大的問題
    以前不管下載到多少進度,怎麼開迅雷裏的bt都會在,然後可以一直續傳 現在則是會自動關掉,
    然後在開啟,所以的種子都不見 然後重抓種子,告知已抓取,請查看,結果都無資料 非常困擾 請高手解惑

    回覆
  5. Nancy 說道：
    06-21, 2015 at 下午 10:49.55

    想請問最近的迅雷使用上出現很大的問題
    以前不管下載到多少進度,怎麼開迅雷裏的bt都會在,然後可以一直續傳
    現在則是會自動關掉,然後在開啟,所以的種子都不見
    然後重抓種子,告知已抓取,請查看,結果都無資料
    非常困擾
    請高手解惑

    回覆
  6. xlai 說道：
    04-11, 2015 at 下午 10:55.05

    建議博主把文泉驛微米黑-簡轉繁.ttf 這個方法也寫上去

    回覆
  7. abcde 說道：
    10-26, 2014 at 下午 6:57.59

    沒買會員冷資源一樣沒速度
    而且想刪除此程式
    重灌電腦比較快

    回覆
  8. 訪客 說道：
    10-19, 2014 at 上午 3:08.26

    還是很慢不好用,很多軟體都會偷偷的洗硬碟偷上傳

    回覆
  9. chan 說道：
    07-27, 2014 at 上午 4:05.56

    樓上 此狀況可以試試下面的方法
    重開機後檔案就不跑了
    重原載點下載資源後 兩個檔案都點暫停下載
    臨時檔那邊把舊檔案的名稱換成新檔案名稱(通常新檔案是: 檔案名(1))
    再點開始 應該檔案就能續傳了

    回覆
  10. fehurf 說道：
    07-20, 2014 at 下午 12:23.30

    這個絕對別用~他會暗自在背後偷偷將電腦資料上傳~且軟體設定中的上傳限制只是虛設~

    回覆
較舊的留言
更新的留言

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 