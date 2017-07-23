2017/7/23 更新：迅雷下載器版本更新至 v9.1.37.846 最新版。 如果覺得新的 9.x 版很難用，可以改用另外比較精簡的「極速版」。

迅雷是一款中國大陸最近幾年非常熱門的P2P下載軟體，一次整合了HTTP、FTP、BT、eMule等下載模式，主要是因為他的下載資源相當豐富，而且下載速度非常的快，所以最近也受到越來越多台灣使用者的愛用。以下簡單介紹一下迅雷操作方法，如果BT或eMule已經不能滿足你的話，也許可以來試試看迅雷。

雖然迅雷的下載速度頗快，不過多年前也發生過一些洩漏隱私與偷上傳檔案的爭議，這也許就是迅雷的下載速度會這麼快、相關資源會這麼多的原因。不過用與不用還是看個人，如果願意自己犧牲奉獻換取大家的犧牲奉獻，那可以安裝這軟體來玩玩。記得，電腦中如果有重要資料的話，那就不要用這台電腦來安裝迅雷、下載檔案，避免重要資料外洩。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： 迅雷 Thunder

迅雷 Thunder 軟體版本： 9.1.37.846 最新版、7.9.44.5056 舊版

9.1.37.846 最新版、7.9.44.5056 舊版 軟體語言： 簡體中文

簡體中文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 76.4 MB

76.4 MB 系統支援： Windows, Mac OS X

Windows, Mac OS X 官方網站： 按這裡



按這裡 軟體下載： 按這裡 （Win+Mac）

注意！請勿使用此類工具下載盜版軟體、影音。很多人都因此被警察抓、起訴…。

使用方法：

第1步 將軟體下載回來、點兩下執行檔即可開始安裝。新版的迅雷9安裝步驟只有兩個，按下「一鍵安裝」很快就可以完成。

第2步 接著會出現一個不知道在幹嘛的畫面，此時正在複製、安裝所需檔案，跑完就可以安裝完成。

第3步 全新的迅雷 9 程式主畫面，改以右半部較大面積的內建瀏覽器為主，下載功能整個縮到最左邊變成小小一塊。

第4步 開啟設定，會以分頁的方式在新頁簽中展示各種選項。