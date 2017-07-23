2017/7/23 更新：迅雷下載器版本更新至 v9.1.37.846 最新版。
如果覺得新的 9.x 版很難用，可以改用另外比較精簡的「極速版」。
迅雷是一款中國大陸最近幾年非常熱門的P2P下載軟體，一次整合了HTTP、FTP、BT、eMule等下載模式，主要是因為他的下載資源相當豐富，而且下載速度非常的快，所以最近也受到越來越多台灣使用者的愛用。以下簡單介紹一下迅雷操作方法，如果BT或eMule已經不能滿足你的話，也許可以來試試看迅雷。
雖然迅雷的下載速度頗快，不過多年前也發生過一些洩漏隱私與偷上傳檔案的爭議，這也許就是迅雷的下載速度會這麼快、相關資源會這麼多的原因。不過用與不用還是看個人，如果願意自己犧牲奉獻換取大家的犧牲奉獻，那可以安裝這軟體來玩玩。記得，電腦中如果有重要資料的話，那就不要用這台電腦來安裝迅雷、下載檔案，避免重要資料外洩。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
注意！請勿使用此類工具下載盜版軟體、影音。很多人都因此被警察抓、起訴…。
使用方法：
第1步 將軟體下載回來、點兩下執行檔即可開始安裝。新版的迅雷9安裝步驟只有兩個，按下「一鍵安裝」很快就可以完成。
第2步 接著會出現一個不知道在幹嘛的畫面，此時正在複製、安裝所需檔案，跑完就可以安裝完成。
第3步 全新的迅雷 9 程式主畫面，改以右半部較大面積的內建瀏覽器為主，下載功能整個縮到最左邊變成小小一塊。
第4步 開啟設定，會以分頁的方式在新頁簽中展示各種選項。
迅雷9的設計有夠爛，一個下載工具四分之三都是瀏覽器，搞P啊…
請問如果用免安裝版還會有洩漏隱私和偷上傳檔案的問題嗎?
一群乱七八糟的吐槽党。
从没人因为用这个下载被抓吧，哪来的以讹传讹。
也没有偷偷上传你电脑资料的事情，如果你软件下载好了，自动做种是正常的，任何P2P软件都这样，不是上传你的电脑资料。
迅雷软件的卸载很干净啊，需要重装系统？ 进程关了也不会重开。
楼上回复的一些真是没意思极了。
有人被警察抓過還上過新聞，你不被抓是沒差，很多人也沒被抓，但事實是有人被抓過
我覺得您肯定沒用過迅雷XDD
想請問最近的迅雷使用上出現很大的問題
以前不管下載到多少進度,怎麼開迅雷裏的bt都會在,然後可以一直續傳 現在則是會自動關掉,
然後在開啟,所以的種子都不見 然後重抓種子,告知已抓取,請查看,結果都無資料 非常困擾 請高手解惑
想請問最近的迅雷使用上出現很大的問題
以前不管下載到多少進度,怎麼開迅雷裏的bt都會在,然後可以一直續傳
現在則是會自動關掉,然後在開啟,所以的種子都不見
然後重抓種子,告知已抓取,請查看,結果都無資料
非常困擾
請高手解惑
建議博主把文泉驛微米黑-簡轉繁.ttf 這個方法也寫上去
沒買會員冷資源一樣沒速度
而且想刪除此程式
重灌電腦比較快
還是很慢不好用,很多軟體都會偷偷的洗硬碟偷上傳
樓上 此狀況可以試試下面的方法
重開機後檔案就不跑了
重原載點下載資源後 兩個檔案都點暫停下載
臨時檔那邊把舊檔案的名稱換成新檔案名稱(通常新檔案是: 檔案名(1))
再點開始 應該檔案就能續傳了
這個絕對別用~他會暗自在背後偷偷將電腦資料上傳~且軟體設定中的上傳限制只是虛設~