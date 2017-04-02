作者：,     

ReNamer v6.7 超強改檔名工具（檔案批次重命名）

2017/4/2 更新：軟體版本更新至 v6.7 最新版。

ReNamer 是個功能非常完整、相當實用的專業級檔案重命名軟體，可以幫我們將整個資料夾的全部檔案一次重新命名成你要的樣子。

支援的命名功能包含從前面或後面插入指定文字、在指定位置（字數）插入文字、刪除前面/後面指定數量的文字、搜尋並移除/替換檔名中的指定文字、重新排列原本的檔名文字順序、修改大小寫、加入流水編號、去除括號或其他特殊符號… 與其他進階功能，還可支援 Scripts 編寫與自動化操作。

ReNamer 比起其他類似軟體多了很多超實用的功能，同一個任務可以同時加入多個命名規則，並可任意調整執行順序，對於檔名問題比較複雜的情況相當好用。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：ReNamer Lite
  • 軟體版本：6.7
  • 軟體語言：英文、簡體中文…另有繁體中文語言檔下載
  • 軟體性質：免費軟體（非商業使用）
  • 檔案大小：3.84 MB
  • 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
  • 官方網站：http://www.den4b.com
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  將軟體下載回來、解壓縮後，點兩下「ReNamer.exe」程式即可開始使用。

ReNamer 軟體內建英文、日文、簡體中文…等語系，不過還沒有繁體中文介面。要切換語言的話，請點選單中的「Language」再按簡體中文或其他你要的語言介面。

renamer-01

 

第2步  接著請先點上面方框空白處的「點擊此處來添加規則」，新增檔名編輯、重命名的規則，一個任務可以同時添加好幾個命名規則，讓他依序執行。

renamer-02

 

第3步  添加規則時，請依照你的需求點選、設定，按下「+ 添加規則」按鈕後，即可將該規則加入任務中。

renamer-03

renamer-04

renamer-05

renamer-06

 

等等，還有下一頁 »   1 2
非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Windows 系統、PC 個人電腦 » 檔案管理、壓縮軟體、備份還原 » ReNamer v6.7 超強改檔名工具（檔案批次重命名）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
Tags:

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 