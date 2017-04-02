2017/4/2 更新：軟體版本更新至 v6.7 最新版。

ReNamer 是個功能非常完整、相當實用的專業級檔案重命名軟體，可以幫我們將整個資料夾的全部檔案一次重新命名成你要的樣子。

支援的命名功能包含從前面或後面插入指定文字、在指定位置（字數）插入文字、刪除前面/後面指定數量的文字、搜尋並移除/替換檔名中的指定文字、重新排列原本的檔名文字順序、修改大小寫、加入流水編號、去除括號或其他特殊符號… 與其他進階功能，還可支援 Scripts 編寫與自動化操作。

ReNamer 比起其他類似軟體多了很多超實用的功能，同一個任務可以同時加入多個命名規則，並可任意調整執行順序，對於檔名問題比較複雜的情況相當好用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： ReNamer Lite

ReNamer Lite 軟體版本： 6.7

6.7 軟體語言： 英文、簡體中文…另有繁體中文語言檔下載

英文、簡體中文…另有繁體中文語言檔下載 軟體性質： 免費軟體（非商業使用）

免費軟體（非商業使用） 檔案大小： 3.84 MB

3.84 MB 系統支援： Windows XP/Win7/Win8/Windows 10

Windows XP/Win7/Win8/Windows 10 官方網站： http://www.den4b.com

http://www.den4b.com 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將軟體下載回來、解壓縮後，點兩下「ReNamer.exe」程式即可開始使用。

ReNamer 軟體內建英文、日文、簡體中文…等語系，不過還沒有繁體中文介面。要切換語言的話，請點選單中的「Language」再按簡體中文或其他你要的語言介面。

第2步 接著請先點上面方框空白處的「點擊此處來添加規則」，新增檔名編輯、重命名的規則，一個任務可以同時添加好幾個命名規則，讓他依序執行。

第3步 添加規則時，請依照你的需求點選、設定，按下「+ 添加規則」按鈕後，即可將該規則加入任務中。