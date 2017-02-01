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Unchecky 廣告程式阻擋工具，安裝軟體時不再夾帶一堆垃圾…

2017/2/1 更新：軟體版本更新至 v1.0.2.0 最新版。

現在很多軟體很煩很煩，雖然名為免費軟體，但實際上在安裝步驟中偷偷夾帶了一堆廣告程式、推廣軟體甚至是惡意程式，讓大家還沒享受到該軟體本身的好用功能，就馬上遭受到一堆廣告、惡意程式的侵擾。

儘管大部分的推廣軟體在安裝步驟中都有取消、不安裝的選項，不過越來越多那種"躲"得很好的或做得相當隱密的設計，讓大家一不小心就按了「下一步」按鈕，忘記或根本沒注意到該把那些不該安裝的推廣軟體給取消。

如果你常常有這些困擾，可以透過 Unchecky 小工具的協助，只要在安裝軟體前先啟動 Unchecky 程式，它會自動幫我們取消或阻擋推廣軟體或廣告程式的安裝，讓我們不再遭受這些垃圾的打擾。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Unchecky
  • 軟體版本：1.0.2.0
  • 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：1.38 MB
  • 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
  • 官方網站：https://unchecky.com/
  • 軟體下載：按這裡

 

介紹影片：（轉貼自官方網站）

 

使用方法：

第1步  Unchecky 的使用方法很簡單，只要確定 Unchecky 軟體在執行中、不要關閉，然後再執行其他軟體的安裝程序，Unchecky 便會自動幫你偵測並阻擋垃圾軟體的入侵。

Unchecky

 

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