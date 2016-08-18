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Windows 10 「可開機 USB 系統修復/還原隨身碟」製作工具，當機重灌超方便！

其他類似工具：用「USB隨身碟」安裝、重灌 Windows ，速度大提昇！

由於 USB 隨身碟/記憶卡的普及與降價，現在越來越少人用光碟了，連買新電腦都不再附上系統還原光碟或驅動程式光碟什麼的了。那… 哪天電腦嚴重當機必須還原系統或重灌的話，該要用什麼來做呢？

現在新買的筆電或主機板，都可以支援透過外接 USB 裝置來開機、重新安裝系統了，其實只要在電腦剛買回來時預先透過 Windows 10 內建的還原工具來建立一個 USB 系統修復隨身碟，以後就不用擔心電腦無法開機、必須重灌等問題了。

那，該怎麼做呢？

以下介紹 Windows 10 系統內建的 Recovery Media Creator 小工具（印象中 Windows 8 就已內建），讓我們在電腦還能正常使用時先行將 Windows 系統檔複製到 USB 隨身碟，日後當電腦無法開機、正常載入系統時，可以讓電腦從 USB 裝置開機並進入修復模式或執行系統還原等工作…。

這樣一來，就算新買的電腦沒附贈系統重灌光碟，或你找不到隱藏在硬碟中的系統還原分割區，一樣可以透過 USB 隨身碟來開機、修復、還原系統。

 

Windows 10 系統修復隨身碟、還原磁碟製作工具：

 

按「窗戶鍵」＋「R」執行：RecoveryDrive

一、製作 USB 開機、系統還原隨身碟

第1步  首先，先裝備好一個 8GB 以上的 USB 隨身碟或 USB 外接硬碟，空間越大、速度越快越好，裡面如果有資料的話請先另行備份，因為等等會被重新格式化、全部刪除。

將 USB 隨身碟插到電腦後，按鍵盤的「窗戶鍵」＋「R」開啟「執行」視窗，輸入：「RecoveryDrive」再按「Enter」。

RecoveryDrive-01

 

第2步  如果有開 UAC 的話，會出現如下圖的畫面，請按「」繼續下一步。

RecoveryDrive-02

 

第3步  接著確定有勾選「將系統檔備份到修復磁碟機」這項目，然後按「下一步」。

RecoveryDrive-03

 

第4步  選取 USB 外接磁碟機，按「下一步」繼續。

RecoveryDrive-04

 

第5步  接著按「建立」。

RecoveryDrive-05

 

第6步 接著便會開始格式化隨身碟並複製所需的系統檔… 等資料，全部執行完之後再按「完成」。然後把 USB 隨身碟拔出來，好好保存它，等哪一天需要用到的時候再拿出來開機、修復 Windows 系統。

RecoveryDrive-06

RecoveryDrive-07

 

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  1. 訪客 說道：
    06-10, 2017 at 下午 9:13.07

    請問任何一台電腦只要是WIN10都可以用這個隨身碟還原嗎？

    回覆
  2. takasi 說道：
    11-01, 2016 at 下午 4:57.34

    請問我之前升級Windows 10時有利用[MediacreationToolx64]這個工具製作了一個可開機的安裝隨身碟，是否跟這個教學的[可開機 USB 系統修復/還原隨身碟]有依樣的作用呢?

    回覆

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