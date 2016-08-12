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Google Doodle 又推出奧運遊戲啦！「Fruit Games」水果比賽火熱進行中（iPhone, Android）

有在使用 Google 搜尋引擎的話，常常都可以看到他們的 Logo 會為了各種節日或特殊活動做出各種有趣的創意設計，他們稱之為 Doodle，而除了單純的動畫外，偶爾也會設計出簡單的小遊戲，最近最夯的里約奧運當然一定要依照慣例推出相關的互動式遊戲啦！

在上屆 2012 倫敦奧運時，就在連續玩了好幾種遊戲，不過這次的「Fruit Games」就只能在手機或平板上玩哦！安裝 Google App 就能玩，目前已經有跑步、網球、跨欄、游泳、足球以及自由車…等七種比賽項目火熱進行中。

每個小遊戲的操作方式都很簡單，而且都蠻有趣，不論是遊戲的劇情設計或是水果們的表情都很幽默唷！比賽結束後會依表現計算星等，還可將比賽成績透過 Facebook 或 LINE…等方式分享出去，現在就邀親朋好友一起來挑戰，看誰卡厲害！

 

遊戲畫面：

Android 手機將 Home 鍵拖曳向上或長按即可快速啟動 Google App，iPhone 就直接開啟 Google App，然後點擊上方的 Logo 圖就能進入遊戲畫面囉！

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目前有七種遊戲可以玩，每個遊戲都用一種水果做為主角。

2016doodlefruitgames_2

 

遊戲開始前還會針對該水果種類提供小常識，進入後有玩法介紹，在跑步遊戲中，利用下方左右箭頭來控制草莓的動向，往有加速條的地方衝就對啦！

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跑太慢的話就會被後面的大西瓜壓到噴汁哦！！！成功抵達終點就會依成績給予星等，還可以將成績分享出去。

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網球跟游泳也很好玩，不過要拿到三顆星好像也不是很容易啊！！

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