有人說一個好的報告，應該在一開始就先說結論，所以結論就是「別傻了，這又不是阿基師的偷吃步」，使用假定位（Fake GPS）App 玩 Pokemon GO 衝等級是作弊行為，官方將在近期會做出處理。
前幾天一位巴西玩家在 Niantic 的 CEO (John Hanke)的 Twitter 上抱怨，有玩家使用假的定位狂練功相當不公平，希望能將這些帳號封鎖，而 John Hanke 則回覆「that’s coming.」，所以曾使用過 Fake GPS 玩 Pokemon GO 的朋友們要小心啦！
另外，也有網友提到「似乎 Pokemon Go 會偵測得到你是否短時間内「瞬間轉移」，然後懲罰你－－包括令你在所有 Pokestop 都會撲空，捕捉所有低 CP 的精靈都會逃跑等。」官方或許已悄悄開始動作了，可能不是強硬的鎖帳號，而是透過其它的方式來警告想要嘗試瞬間移動的玩家，總之，大家還是乖一點吧…
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因為本人功課做的不夠，昨天發了本篇可能會誤導玩家的文章，有義務應該說明清楚並更正內容，避免有人因此誤入歧途（咦？）。
其實本來只是很單純覺得利用假定位的方式可以讓一些有特殊原因無法出門的朋友，在家也能跟著流行抓抓神奇寶貝體驗一下，也能減少因為出門只看手機不看路所可能發生的危險。
但畢竟 Pokemon GO 並不是一個封閉的遊戲，當別人在外辛苦流汗冒生命危險抓寶練等孵蛋的同時，利用假定位在家吹冷氣悠閒的雲遊四海，的確是不太應該，所以要玩還是勤奮一點實際走出門，可是還是那句話，安全擺第一唷！
至於假定位 App，本身並沒有錯，有需要用來騙騙朋友的話，還是很好用，到 Google Play 用"假定位"或"Fake GPS"就可以找到相關的 App 了。
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原文標題：不出門也可以玩 Pokemon GO！假定位想去哪抓就到哪抓！（Android）
內文：果然，《Pokemon GO》在台灣才剛開放第三天，就已經開始傳出災情，除了警察開單的業績翻倍外，也抓了通緝犯、找到失蹤人口，還有為了抓寶掉到湖裡…等事件發生，遊戲本身沒有錯，錯的是我們的玩法啊！太沉迷不好好走路、騎車、開車真的相當危險，既然這樣，我們就在家玩吧！（握拳）…以下恕刪
我看不懂任何东西只有假gps地图。。。。怎么办？
如果是行動不便的人都不可以玩嗎？模擬確實能讓更多人體會到遊戲
經測試，該APP在寶可夢中沒用
我下載安裝後，開啟Fake GPS，搜尋北投溫泉，然後開始模擬定位，設定允許使用模擬定位，開始模擬定位，(手機內建的GPS功能未開)，然後開啟寶可夢，但寶可夢一直顯示沒有GPS位置，關掉寶可夢，重新啟動寶可夢還是一樣……. 停止模擬定位，關掉Fake GPS
1.開啟寶可夢，開啟內建GPS，但寶可夢一直顯示沒有GPS位置…
2.關掉允許使用模擬定位，關掉內建GPS，開啟內建GPS，但寶可夢一直顯示沒有GPS位置..
3.關掉內建GPS，關掉寶可夢，開啟內建GPS，開啟寶可夢，但寶可夢一直顯示沒有GPS位置.. GPS掛了…
4.重開機，開啟內建GPS，開啟寶可夢，寶可夢終於找到GPS位置了..
5.再試一次看看，關掉寶可夢，設定允許使用模擬定位，開啟Fake GPS，開始模擬定位，
開啟寶可夢，寶可夢一直顯示沒有GPS位置….
6.關掉Fake GPS，開啟內建GPS，寶可夢顯示定位失敗….關掉允許使用模擬定位，
關掉內建GPS，開啟內建GPS，這次寶可夢找到GPS位置了
所以寶可夢用的定位方式，比較嚴格，為了防止人家作弊，因此Fake GPS對寶可夢來說無用
你還太淺了
你太噁心了…
太淺，所以你不知道FAKE GPS正確使用方法
手機應該拿去仍掉 換新手機
太好用了，是你不會用 我用到現在也沒問題
一直沒辦法開gps!我的帳號被鎖~請問可以解嗎？
移動速度過快，補球與抓寶會被鎖，補球站減少很多，雖然身邊出現ㄧ堆怪物，但確無球可抓，別人都補充得到你確ㄧ直不能補充，我目前還是如此顯示。
其實不需要瞬移,已經有GPS外掛程式可以自動慢慢走,不用出門也可以
官方怎麼抓??
怎麼用？
外部APP模擬的GPS 走的太順太穩定了
任何人和任何一家手機都沒辦法做到這麼穩定速度
所以要偵測還是可以的
鬼啦
那來那麼多閒錢抓那個
如果鄉下地區能跟市區有那麼多補給點的話我也不想用虛擬GPS
但我住的地方周圍一片空曠阿 什麼都沒有又不是住在市區的都處都補給點
Fake GPS 本身就不是什麼邪惡的工具啊！
遊戲廠商如果覺得不好那就封鎖嘛！
用Fake GPS 一定就比一般玩家強嗎？
至少我不這麼認為！
每個人有每個人享受遊戲的方法，今天不是改數值，不偷也不搶，我覺得沒必要講的如此誇張！
花東、金門的人就不能玩嗎？一堆假聖人
搬來台北阿 = =
你是在? 耍低能? 你住金門我叫你來台北抓你來?
有幾個正義魔人把寶可夢當作國家級遊戲嗎？也太玻璃心了…
不然你是用了多少正版軟體？
布大介紹的是軟體，用不用在於各人良心，罵成這樣是活見鬼嗎？