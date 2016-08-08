有人說一個好的報告，應該在一開始就先說結論，所以結論就是「別傻了，這又不是阿基師的偷吃步」，使用假定位（Fake GPS）App 玩 Pokemon GO 衝等級是作弊行為，官方將在近期會做出處理。

前幾天一位巴西玩家在 Niantic 的 CEO (John Hanke)的 Twitter 上抱怨，有玩家使用假的定位狂練功相當不公平，希望能將這些帳號封鎖，而 John Hanke 則回覆「that’s coming.」，所以曾使用過 Fake GPS 玩 Pokemon GO 的朋友們要小心啦！

另外，也有網友提到「似乎 Pokemon Go 會偵測得到你是否短時間内「瞬間轉移」，然後懲罰你－－包括令你在所有 Pokestop 都會撲空，捕捉所有低 CP 的精靈都會逃跑等。」官方或許已悄悄開始動作了，可能不是強硬的鎖帳號，而是透過其它的方式來警告想要嘗試瞬間移動的玩家，總之，大家還是乖一點吧…

————————————-我有在反省分隔線————————————-

因為本人功課做的不夠，昨天發了本篇可能會誤導玩家的文章，有義務應該說明清楚並更正內容，避免有人因此誤入歧途（咦？）。

其實本來只是很單純覺得利用假定位的方式可以讓一些有特殊原因無法出門的朋友，在家也能跟著流行抓抓神奇寶貝體驗一下，也能減少因為出門只看手機不看路所可能發生的危險。

但畢竟 Pokemon GO 並不是一個封閉的遊戲，當別人在外辛苦流汗冒生命危險抓寶練等孵蛋的同時，利用假定位在家吹冷氣悠閒的雲遊四海，的確是不太應該，所以要玩還是勤奮一點實際走出門，可是還是那句話，安全擺第一唷！

至於假定位 App，本身並沒有錯，有需要用來騙騙朋友的話，還是很好用，到 Google Play 用"假定位"或"Fake GPS"就可以找到相關的 App 了。

————————————————————————————————–

原文標題：不出門也可以玩 Pokemon GO！假定位想去哪抓就到哪抓！（Android）

內文：果然，《Pokemon GO》在台灣才剛開放第三天，就已經開始傳出災情，除了警察開單的業績翻倍外，也抓了通緝犯、找到失蹤人口，還有為了抓寶掉到湖裡…等事件發生，遊戲本身沒有錯，錯的是我們的玩法啊！太沉迷不好好走路、騎車、開車真的相當危險，既然這樣，我們就在家玩吧！（握拳）…以下恕刪