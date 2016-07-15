喜歡看迪士尼或皮克斯動畫電影的朋友，快來玩玩「Disney Emoji Blitz」（Emoji 消消樂）吧！它除了是一款好玩的快節奏三消遊戲外，還能讓你在遊戲中收集各式各樣的表情符號！

包含小美人魚、獅子王、灰姑娘、動物方城市、怪戰電力公司、多莉去哪兒…等多部經典動畫電影，可收集超過 400 種的動畫角色及道具，並透過「迪士尼 Emoji 消消樂」鍵盤，實際將這些表情符號運用到與好友的聊天當中，增加樂趣。

遊戲的基本模式與一般的三消遊戲差不多，將三個相同的表情符號排成一列就能消除，配對四個或五個則可產生特殊圖案，像是閃電雲、太陽或是彩色星星，每一個圖示都有其特異的功能，結合兩種特殊圖案更可以引爆更強烈的消除力。

而每一個表情符號也有它們的特殊技能，在遊戲前可先選擇想要使用的表情符號，在遊戲中只要盡力的消除它，即可累積能量啟動它的消除技能幫助你獲得更高的分數，另外還設計了任務機制，只要完成任務就能贏得獎勵唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Disney Emoji Blitz（Emoji消消樂）

Disney Emoji Blitz（Emoji消消樂） 軟體語言： 繁體中文、簡體中文…

繁體中文、簡體中文… 開發人員： Disney

Disney 官方網站： http://help.disney.com/Games/Disney-Emoji-Blitz

http://help.disney.com/Games/Disney-Emoji-Blitz 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.2 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.2 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入先設定年齡，接著選擇你的第一個表情符號，每個表情符號的技能都不同唷！選定後再按下「開始遊戲」。

你所選定的表情符號就會在鍵盤中解鎖，接著就跟著遊戲教學一步步了解怎麼玩吧！基本上有玩過三消遊戲的朋友一定可以立即上手。

看完教學，接著就會開始進入限時制，在限時之內要盡速的消除表情符號，特別是你所選擇的特定角色（左下角），每消除一組就能累積它的能量，滿格時就可以點擊發動。

時間結束後，就會結算成績囉！

遊戲中也有安排許多的任務，若完成的話就可以開啟寶箱，可獲得金幣或是鑽石做為獎勵。

除了消除表情符號外，也需要尋找紀念品，在遊戲中發現紀念品時，要讓他們落到最下方就能完成收集。

最後，大家是否會好奇這些收集到的表情符號到底要怎麼運用到聊天當中呢？首先我們得先新增「迪士尼 Emoji 消消樂」鍵盤，iPhone 請到「設定 -> 一般 -> 鍵盤 -> 新增鍵盤」，Android 手機則由遊戲本身的「設定 -> 鍵盤 -> 鍵盤設置」啟用鍵盤。

不過目前在表情符號的使用上，Andorid 手機存在許多問題，另外就是使用時是以圖片的方式傳送，並不是一般習慣使用的 Emoji 傳送方式，感覺有點點差，所以建議大家…還是專心玩遊戲吧～～～