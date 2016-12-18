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[免費] PIME 新酷音輸入法 2016 最新版 v0.16.1（比微軟、自然輸入法更強、更好用！）

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2016/12/18 更新：軟體版本更新至 v0.16.1 最新版。

主要修正項目如下:
* 部份修正打字經常無故失效問題
* 修正記憶體錯誤造成當機
* 修正 windows 7 登出會有錯誤訊息
* 改進新酷音詞庫編輯程式 (感謝 ottokang ottokang@gmail.com)
* 修正新酷音中英文狀態顯示錯誤

關於防毒軟體的聲明：
* “本程式不含惡意軟體"，有完整程式碼供檢閱證明。

* 作為輸入法，本來就必須攔截使用者鍵盤輸入，再加上後端使用網路技術開發，又沒有憑證簽章，可能被防毒誤判為惡意側錄使用者輸入而阻擋，請手動排除。

* 做應用程式簽章可減低誤判機率，但購買簽章每年約需台幣 6000 元，非無捐款的免費專案可負擔。若有企業願贊助簽章，歡迎聯絡。

2013/9/28 更新：超好用的「新酷音」輸入法在停了一段時間之後，現在終於更新了！ 辛辛苦苦砍掉重練的全新版本「新酷音」輸入法除了支援傳統桌面模式，現在也已經可以初步支援 Windows 8 Modern UI 模式囉（可支援 64 位元系統）！Win8 裡面難用到爆的中文輸入法可以丟了，改用最新版的新酷音吧！

另外，關於新酷音砍掉重練的過程與艱辛，大家可以參考 PCMan 網誌的幾篇文章：新酷音輸入法 Windows 版，重新出發!

新酷音輸入法是一個免費的中文輸入法軟體，對於使用「注音」的方式打字、輸入中文的人，如果你已經無法忍受微軟新注音輸入的奇怪選字能力，又不想花錢買自然輸入法，那麼改用「新酷音輸入法」這個免費的軟體，將是不錯的選擇。

內建 國語辭典、成語辭典等連結，方便大家查字典，而且猜字也很準，不用另外學輸入法，就可以打很快囉。

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：新酷音輸入法
  • 軟體版本：PIME 架構 v0.16.1  最新版(2016)
  • 軟體語言：繁體中文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：22.6 MB
  • 系統支援：Windows Vista/Win 7/Win 8.1/Win 10（支援 32/64 位元）
  • 官方網站：http://chewing.im/PCMan (FB)
  • 軟體下載：按這裡（另有 Win XP 版本）

新酷音輸入法教學：

 

「新酷音輸入法」軟體操作介面與設定介面：

這是設定頁面，可以依照自己的使用習慣調整輸入法的細部功能，並設定常用的標點符號、特殊符號快速鍵。

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輸入法選單，跟之前版本一樣，裡面還內建了教育部國語辭典、超好用的萌典…等網站的連結，方便開啟網站查詢字詞的解釋。

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其他還有一些功能還在努力開發中，一堆程式問題也努力處理中….  大家持續給 PCMan 鼓勵與支援吧！

 

 

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注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
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較舊的留言
  1. 訪客 說道：
    12-20, 2016 at 上午 2:36.54

    希望有手機版的

    回覆
  2. 訪客 說道：
    10-08, 2016 at 下午 12:37.05

    there are virous inside scaned out by win10 defender

    回覆
  3. 訪客 說道：
    09-26, 2016 at 上午 8:58.06

    下載來使用看看～

    回覆
  4. 訪客 說道：
    08-26, 2016 at 下午 7:09.47

    老實說，不太好用～要選的字很多，也常記不住
    個人免費輸入法還是新自然比較好用。

    回覆
  5. eagle 說道：
    07-26, 2016 at 下午 10:16.14

    舊版詞庫無法載入

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