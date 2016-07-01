「AKUZITI」是一個擁有超多特色字體的線上圖片產生器，雖然是簡體網站不過可支援大部份的繁體字，提供包含各種藝術字、草書、行書、鋼筆字、毛筆字、POP…等近 400 種中文字體，超過 200 種的英文字體以及近 100 種超有設計感的數字字體…等，且全都提供字體預覽，可即選即用。

除了選擇有多種字體可選擇外，依需求還有十個級距的字體大小可選用，文字的顏色以及背景色皆可自訂，或是可使用網站所提供的常用顏色組合，若是想將圖片下載進行後製使用的話，則可選擇儲存為透明背景的 PNG 檔，方便後續作業唷！



網站畫面：

開啟網站預設在藝術字體，可由上方切換其它字體類型。

輸入想要顯示的文字，再按下「開始轉換」就可以在上方預覽效果。可調整字體大小以及配色，除了從選單切換字體外，也可以由下方的字體預覽圖直接點擊切換。

若想要儲存透明背景的話，記得先勾選「透明」。

最後再上方預覽圖上按滑鼠右鍵選擇「圖片另存新檔」，就可以儲存為 PNG 檔囉！

還有其它超多特色字體，有需要的朋友快來網上尋寶唷！