2017/6/21 更新：軟體版本更新至 v4.11 最新版。
想隨時注意現在幾點幾分，可卻發現 Windows 右下角的時鐘很小、很不容易看清楚，尤其螢幕尺寸越大、解析度越高，螢幕上的文字卻越小越細，相當不方便閱讀。
如果你也有這類困擾，或者你超喜歡在電腦螢幕的桌面上擺個超大時鐘的話，可以下載安裝這個免費軟體 TheAeroClock。
免安裝，執行後就能馬上在桌面放個超大指針時鐘，有時針/分針/秒針之外，還可自訂位置、尺寸、顏色與透明度…，設定好之後可跟原本的桌布美圖完美結合，看起來相當方便、美觀。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：TheAeroClock
- 軟體版本：4.11
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：1.55 MB
- 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
- 官方網站：http://www.softwareok.com
- 軟體下載：按這裡
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其他防毒軟體檢測結果：
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