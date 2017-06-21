2017/6/21 更新：軟體版本更新至 v4.11 最新版。

想隨時注意現在幾點幾分，可卻發現 Windows 右下角的時鐘很小、很不容易看清楚，尤其螢幕尺寸越大、解析度越高，螢幕上的文字卻越小越細，相當不方便閱讀。

如果你也有這類困擾，或者你超喜歡在電腦螢幕的桌面上擺個超大時鐘的話，可以下載安裝這個免費軟體 TheAeroClock。

免安裝，執行後就能馬上在桌面放個超大指針時鐘，有時針/分針/秒針之外，還可自訂位置、尺寸、顏色與透明度…，設定好之後可跟原本的桌布美圖完美結合，看起來相當方便、美觀。