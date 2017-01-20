LastActivityView v1.26 查出電腦最近執行過什麼軟體、開過什麼文件影片、做過什麼事！
2017/1/20 更新：軟體版本更新至 v1.26 最新版。
LastActivityView 是一個系統資訊整合工具，可以幫我們從多個來源蒐集、整理各總系統記錄檔與相關內容，以表格的方式列出這台電腦什麼時候執行過什麼軟體、開過什麼文件、翻過什麼資料夾、看過什麼影片或照片….等。
甚至電腦在什麼時候安裝過什麼軟體、什麼時候當機、哪個程式當掉、什麼時候網路斷線/重新連線、什麼時候讓電腦休眠/開機/關機/重開機/從休眠恢復、何時用什麼帳號登入/登出電腦… 通通都一目瞭然、清清楚楚。
如果你想知道是否有人開你電腦亂玩、亂看文件，或想知道電腦可能是因為執行了什麼軟體而當掉，都可以開 LastActivityView 這程式來檢查一下。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：LastActivityView
- 軟體版本：1.26
- 軟體語言：繁體中文、英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：77.5 KB
- 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
- 官方網站：NirSoft
- 軟體下載：按這裡
作者:
不來恩
| 發佈日期: 2017/01/20
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