2017/1/20 更新：軟體版本更新至 v1.26 最新版。

LastActivityView 是一個系統資訊整合工具，可以幫我們從多個來源蒐集、整理各總系統記錄檔與相關內容，以表格的方式列出這台電腦什麼時候執行過什麼軟體、開過什麼文件、翻過什麼資料夾、看過什麼影片或照片….等。

甚至電腦在什麼時候安裝過什麼軟體、什麼時候當機、哪個程式當掉、什麼時候網路斷線/重新連線、什麼時候讓電腦休眠/開機/關機/重開機/從休眠恢復、何時用什麼帳號登入/登出電腦… 通通都一目瞭然、清清楚楚。

如果你想知道是否有人開你電腦亂玩、亂看文件，或想知道電腦可能是因為執行了什麼軟體而當掉，都可以開 LastActivityView 這程式來檢查一下。