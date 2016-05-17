在電腦用 LINE 聊天聊到一半，突然想把電腦螢幕的畫面抓圖下來傳給對方看，該怎麼做呢？

用手機拍照下來？不用這麼麻煩，LINE 很久之前就內建了抓圖功能了，可能是因為按鍵太多，很多人大概都忽略了這麼方便的小工具。

要抓圖的時候，按一下按鈕，即可擷取螢幕中任意位置的畫面，有需要的話還可以在畫面中用紅筆畫圈圈、寫字、畫圖、打馬賽克…，不用管要存什麼檔案，直接在 LINE 對話框中送出。

軟體名稱： LINE

LINE 檔案下載：按這裡





使用方法：

第1步 在電腦中開啟 LINE 聊天視窗，按一下「擷取畫面」按鈕，裝備開始抓圖。

第2步 接著畫面變暗後，請按著滑鼠左鍵在要抓圖的區域畫出一個方框….

第3步 放掉滑鼠左鍵後，下方會出現幾個按鈕，按一下最左邊的「繪圖」按鈕，可在畫面上塗鴉或畫重點。如果不想加工或修改，也可以按最右邊的勾勾按鈕「✔」，不修改直接送出。

第4步 如果按了「繪圖」按鈕，會跳出更多繪圖工具，如按一下馬賽克按鈕即可在指定區域打馬賽克、讓他變模糊。

第5步 另外還有可以畫圈圈或畫方框的工具。

第6步 點一下畫筆按鈕也可以用不同的顏色與粗細直接在畫面中塗寫、畫圖。

第7步 完成後記得按最右邊的綠色勾勾「✔」送出。