讓人滿懷感~ 激的報稅季節又要到了！今年總是為我們著想的國稅局又新增了一個很貼心的小花樣，讓我們可以又快、又方便地把錢送到政府的手上。就是用「健保卡」報稅的新政策。

國稅局從今年2016（民國105年）起，在原有的自然人憑證、金融憑證及「身分證統一編號＋戶號」…等認證方式之外，新增加了「健保卡+密碼」的登入認證方法，只要事先到健康保險署（以前叫健保局）的網站用你的健保卡註冊、取得登入密碼後，就能拿健保卡登入國稅局的報稅軟體，直接線上報稅。不管你人在哪，只要有健保卡及 IC 晶片卡讀卡機、能連上網，就能報稅（超貼心吧~）。

整個步驟很簡單，就是：

1. 把健保卡插入晶片卡讀卡機

2. 到「健保卡網路服務註冊」網站申請登入密碼

3. 收 Email，認證、啟用你的帳號

4. 下載國稅局的報稅軟體「綜合所得稅電子結算申報繳稅系統」

5. 用「健保卡＋剛剛申請的密碼」登入、開始報稅

其實整個流程還算簡單，只要前面健保卡的註冊工作搞定後，後面的報稅與操作方法都跟往年一樣。但最大的限制就還是只能使用微軟的 Windows 系統與 IE 8.0 以上版本的網路瀏覽器，其他瀏覽器或作業系統通通都不行！

需準備的東西： 0. Windows 系統與 IE 瀏覽器（手機不行、iPad 不行、Mac 不行…）

1. 納稅義務人的健保卡

2. IC晶片卡讀卡機（便宜的台幣199就有）

3. 戶口名簿上的「戶號」

4.「健保卡網路服務註冊」 網站：按這裡

5. 國稅局的報稅軟體：按這裡 (15.9 MB)

注意！必須使用 IE 8 以上版本的網路瀏覽器，Windows 10 請參考「這篇」文章，系統裡面還是有 IE 11 可以用（不支援 Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome… 等瀏覽器）。

一、到「健保卡網路服務註冊」註冊帳號密碼

第1步 首先把健保卡插到 IC 晶片卡讀卡機再插到電腦的 USB，然後用 IE 瀏覽器開啟「健保卡網路服務註冊」網站，點一下「首次登入請先申請」。

第2步 此時，IE 瀏覽器下方會出現一個安裝元件的提示，請按「安裝」按鈕，並依照指示將程式安裝到電腦中。

第3步 請輸入戶口名簿上面的「戶號」與戶籍鄉鎮里鄰…等資料，然後按「下一步」。

第4步 接著輸入你的密碼、電話與 Email 等資訊…，然後按「確認申請」。

第5步 送出申請書之後，請去收 Email，應該很快可以看到「衛生福利部中央健康保險署」寄來的郵件，開啟後請點一下「進入電子信箱認證畫面」。

第6步 按一下「請插入健保卡後….」下方的「確認」按鈕，出現「認證成功」的訊息時，表示已經註冊好了。註冊好健保卡之後，就可以開開心心報稅去囉。