注意！如果你「有」收到「xx年度綜合所得稅結算申報稅額試算通知書」，表示你今年適用國稅局的綜合所得稅稅額試算服務，請改用：「免報稅軟體、免自然人憑證！上網按一按輕鬆完成報稅！（綜合所得稅線上申報）」。
讓人滿懷感~ 激的報稅季節又要到了！今年總是為我們著想的國稅局又新增了一個很貼心的小花樣，讓我們可以又快、又方便地把錢送到政府的手上。就是用「健保卡」報稅的新政策。
國稅局從今年2016（民國105年）起，在原有的自然人憑證、金融憑證及「身分證統一編號＋戶號」…等認證方式之外，新增加了「健保卡+密碼」的登入認證方法，只要事先到健康保險署（以前叫健保局）的網站用你的健保卡註冊、取得登入密碼後，就能拿健保卡登入國稅局的報稅軟體，直接線上報稅。不管你人在哪，只要有健保卡及 IC 晶片卡讀卡機、能連上網，就能報稅（超貼心吧~）。
整個步驟很簡單，就是：
- 1. 把健保卡插入晶片卡讀卡機
- 2. 到「健保卡網路服務註冊」網站申請登入密碼
- 3. 收 Email，認證、啟用你的帳號
- 4. 下載國稅局的報稅軟體「綜合所得稅電子結算申報繳稅系統」
- 5. 用「健保卡＋剛剛申請的密碼」登入、開始報稅
其實整個流程還算簡單，只要前面健保卡的註冊工作搞定後，後面的報稅與操作方法都跟往年一樣。但最大的限制就還是只能使用微軟的 Windows 系統與 IE 8.0 以上版本的網路瀏覽器，其他瀏覽器或作業系統通通都不行！
需準備的東西：
注意！必須使用 IE 8 以上版本的網路瀏覽器，Windows 10 請參考「這篇」文章，系統裡面還是有 IE 11 可以用（不支援 Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome… 等瀏覽器）。
一、到「健保卡網路服務註冊」註冊帳號密碼
第1步 首先把健保卡插到 IC 晶片卡讀卡機再插到電腦的 USB，然後用 IE 瀏覽器開啟「健保卡網路服務註冊」網站，點一下「首次登入請先申請」。
第2步 此時，IE 瀏覽器下方會出現一個安裝元件的提示，請按「安裝」按鈕，並依照指示將程式安裝到電腦中。
如果沒有出現安裝附加元件的提示，也可自己另外下載安裝檔：
https://cloudicweb.nhi.gov.tw/cloudic/system/SMC/NHIICC.msi
裝好之後再重開瀏覽器即可開始註冊帳號。
第3步 請輸入戶口名簿上面的「戶號」與戶籍鄉鎮里鄰…等資料，然後按「下一步」。
第4步 接著輸入你的密碼、電話與 Email 等資訊…，然後按「確認申請」。
第5步 送出申請書之後，請去收 Email，應該很快可以看到「衛生福利部中央健康保險署」寄來的郵件，開啟後請點一下「進入電子信箱認證畫面」。
第6步 按一下「請插入健保卡後….」下方的「確認」按鈕，出現「認證成功」的訊息時，表示已經註冊好了。註冊好健保卡之後，就可以開開心心報稅去囉。
我是夫妻合併申報，配偶無職業，但卻無法把配偶資料key進去一直跳空白。
我也是,真難用
你好請問
為什麼我會出現身分證不符的訊號！
試了兩個人都一樣
註冊也都ok
有用健保卡跟註冊密碼上健保查一些資料都可以
可是要報稅申調資料就不行
我也是同樣情形
爛透了的系統, 綁死IE, 實在看不懂, 報個稅怎麼會比領錢還難