2017/3/31 更新：軟體版本更新至 v2.01 最新版。
如果你想將螢幕的畫面錄影下來、想把遊戲/電玩或軟體的操作畫面錄影，或將圖片合併、做成 GIF 動畫，該怎麼做呢？會很難嗎？需要很複雜的軟體才行嗎？… 現在有更簡單一點的選擇 Honeycam。
Honeycam 提供螢幕錄影、動畫圖檔編輯與圖檔編製成 GIF 動畫等功能，可透過簡單的操作界面與步驟，將你看得到的畫面通通錄影下來，除了做成 GIF 圖檔之外，還可支援匯出成 WebP 動態圖或 WebM 影片檔，檔案比 GIF 格式小很多，畫質也好。
另外，Honeycam 在編輯功能方面，提供了裁剪動畫、改大小、各別調整延遲長度、轉場特效、反向回放、增速/減速、或加入圖片/文字浮水印或加入濾鏡與視覺特效… 等，都是相當方便實用的設計。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Honeycam
- 軟體版本：2.01
- 軟體語言：繁體中文、簡體、日文、英文… 等多國語言
- 軟體性質：試用版
- 檔案大小：4.99 MB
- 系統支援：Windows Vista/7/8/10
- 官方網站：http://www.bandisoft.com
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 將軟體安裝好、啟動之後，可直接按「錄製」、「編輯」或「匯入」..等按鈕，來錄下螢幕畫面或編輯 GIF 動畫或螢幕錄影檔。
第2步 按下「錄製」按鈕要開始錄影時，軟體視窗會變成透明狀態，只要把視窗移動到你要錄影下來的位置，再按下「錄影」按鈕，即可錄下該區塊所顯示的全部畫面。
開始錄影之前，也可自行手動調整視窗的大小與 FPS.. 等設定。
第3步 錄好之後，要停止的話，請按右上角的「停止」按鈕。
第4步 接著請在「另存為」設定檔案的儲存格式，WebP 是新的圖片格式，可支援動畫模式檔案也較小。WebM 則是影片檔。
設定好檔案名稱與儲存位置後，按下「儲存」按鈕，即可匯出成你要的動態圖或影片檔。
為什麼 我不能存，都不讓我畫面往上 按儲存