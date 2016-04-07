[免費下載] 正版 Windows 7/8.1/10 繁體/簡體中文版（ISO映像檔,自製重灌光碟、可開機 USB 隨身碟）

很久以前買了 Windows 系統就只提供一片光碟給你（後來的版本還一次附上 32/64 兩種架構各一張），要是光碟磨損了、讀不到了甚至整個不見了，大概就沒得用了。

後來不知道從什麼時候開始，微軟官方網站也已經開始提供各版本正版 Windows 系統的下載點了。

只要執行個小程式，就能自動幫我們下載你要的語言、架構與版本的完整 Windows 系統安裝檔，下載回來之後還能選擇要燒成光碟、直接拷貝到 USB 隨身碟做成可開機的 USB 安裝隨身碟，或儲存成 ISO 光碟映像檔，方便日後重覆使用。

要注意的是，這個微軟官方網站所提供的下載服務不是盜版、也不是破解版軟體，而是給有正版授權、有軟體註冊序號的人用的（意思是下載之後雖然可以免輸入序號直接安裝，但一段時間之後還是得輸入註冊序號並「啟動」才能繼續使用）。有了這個服務，就不用再擔心原本的光碟或隨身碟不見了怎麼辦，如果之前買的是下載版的，都可以在日後重新下載、重灌系統。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Windows 作業系統

Windows 作業系統 軟體版本： 7, 8.1, 10

7, 8.1, 10 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文、日文….等多國語言

繁體中文、簡體中文、英文、日文….等多國語言 軟體性質： 付費軟體

付費軟體 檔案大小： 3.41 GB（下載工具：1.41 MB）

3.41 GB（下載工具：1.41 MB） 硬體支援： 1GB 以上記憶體、20GB 以上硬碟空間

1GB 以上記憶體、20GB 以上硬碟空間 官方網站： Microsoft.com

Microsoft.com 軟體下載： 按這裡

一、下載 Windows 安裝光碟、ISO 檔：

第1步 依照網頁上的指示將「Windows 安裝媒體建立工具」這個小程式下載回來，開啟後請在「語言」、「版本」、「架構」等欄位中點選你要的版本，然後按「下一步」。

第2步 接著請依照你的需求看是要儲存成 ISO 光碟映像檔還是直接拷貝成可開機的 USB 系統安裝隨身碟，選好之後按「下一步」。

第3步 開始下載… （這裡是儲存成 ISO 光碟映像檔）。

第4步 下載完成，可以把它燒錄成 DVD 光碟，或另外儲存備用。