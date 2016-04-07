[免費下載] 正版 Windows 7/8.1/10 繁體/簡體中文版（ISO映像檔,自製重灌光碟、可開機 USB 隨身碟）

很久以前買了 Windows 系統就只提供一片光碟給你（後來的版本還一次附上 32/64 兩種架構各一張），要是光碟磨損了、讀不到了甚至整個不見了，大概就沒得用了。
後來不知道從什麼時候開始，微軟官方網站也已經開始提供各版本正版 Windows 系統的下載點了。
只要執行個小程式，就能自動幫我們下載你要的語言、架構與版本的完整 Windows 系統安裝檔，下載回來之後還能選擇要燒成光碟、直接拷貝到 USB 隨身碟做成可開機的 USB 安裝隨身碟，或儲存成 ISO 光碟映像檔，方便日後重覆使用。
要注意的是，這個微軟官方網站所提供的下載服務不是盜版、也不是破解版軟體，而是給有正版授權、有軟體註冊序號的人用的（意思是下載之後雖然可以免輸入序號直接安裝，但一段時間之後還是得輸入註冊序號並「啟動」才能繼續使用）。有了這個服務，就不用再擔心原本的光碟或隨身碟不見了怎麼辦，如果之前買的是下載版的，都可以在日後重新下載、重灌系統。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Windows 作業系統
- 軟體版本：7, 8.1, 10
- 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文、日文….等多國語言
- 軟體性質：付費軟體
- 檔案大小：3.41 GB（下載工具：1.41 MB）
- 硬體支援：1GB 以上記憶體、20GB 以上硬碟空間
- 官方網站：Microsoft.com
- 軟體下載：按這裡
一、下載 Windows 安裝光碟、ISO 檔：
第1步 依照網頁上的指示將「Windows 安裝媒體建立工具」這個小程式下載回來，開啟後請在「語言」、「版本」、「架構」等欄位中點選你要的版本，然後按「下一步」。
第2步 接著請依照你的需求看是要儲存成 ISO 光碟映像檔還是直接拷貝成可開機的 USB 系統安裝隨身碟，選好之後按「下一步」。
第3步 開始下載… （這裡是儲存成 ISO 光碟映像檔）。
第4步 下載完成，可以把它燒錄成 DVD 光碟，或另外儲存備用。
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求救win7已破解升WIN10到40%安裝失敗 它說我不是正版