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如何安裝Ubuntu 作業系統？

Ubuntu是一套免費的作業系統，不同於以往Linux作業系統有點讓人害怕的安裝流程與設定方法，Ubuntu視覺化、精簡化的安裝過程，讓完全沒接觸過Linux系統的人也可以輕易上手。以下簡單介紹一下安裝過程，大概看一下Ubuntu到底有多方便。

下載最新版Ubuntu作業系統：按這裡

開始安裝Ubuntu作業系統前，有幾個需要注意的重點：

1. 先假設大家的電腦可以使用光碟開機，或者大家知道怎樣讓電腦從光碟開機。有需要的話之後在另外介紹（因為要拍畫面很懶）。

2. 由於硬碟分割會是比較複雜的部份，所以目前暫時不介紹，先以「使用整顆硬碟」的方式帶過，建議沒接觸過Ubuntu的人，先準備一顆空白的硬碟或暫時不用的舊硬碟來練習，千萬不要一開始就想弄多重分割也不要先去想如何在一顆硬碟中同時安裝XP跟Ubuntu，因為這會讓你在安裝前就馬上遇到難題。（或者用VMWare來測試也可以）

3. 如果你不想安裝整個系統，用Ubuntu光碟開機好之後，一樣可以體驗Ubuntu系統的操作與功能，Ubuntu的光碟已經是可執行、可上網的作業系統了。

4. 當你下載好Ubuntu的ISO檔之後，請按照「用ImgBurn燒錄光碟ISO檔」這篇文章的說明將他燒錄成光碟。

 

如何在電腦中安裝Ubuntu作業系統？

第1步  首先，依照「這篇文章」將Ubuntu的ISO檔燒錄成開機光碟，然後讓電腦用光碟開機，如果你只能用硬碟開機，請在開機時進BIOS中調整開機順序。

用光碟開機後，會出現一個Ubuntu的選單，請用鍵盤上下鍵選擇「Start or install Ubuntu」，再按下鍵盤上的〔Enter〕。

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第2步  經過一些時間之後（一兩分鐘內），便會進入到Ubuntu的桌面，此時你可以直接按桌面最上方的Firefox瀏覽器上網，或使用Pidgin即時通訊軟體來聊MSN或Yahoo即時通。一般情況下，Ubuntu會自動抓到你家的網路配置，如果你家的網路需要另外配置，可以從「系統」→【管理】→【網路】進行網路設定。

如果你要開始安裝Ubuntu的話，可以在桌面上的「Install」圖示上按兩下滑鼠左鍵，即可開始安裝。安裝的第一步就是選取語言，請在視窗左邊的選單中點選「中文（繁體） 」，然後再按〔下一頁〕，從此之後安裝過程與安裝好之後的操作介面就都會是中文的介面。

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第3步  接著需要設定時區，請依照您自己的所在位置選擇，選好之後再按一下〔下一頁〕。

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第4步  接著我們可以選擇習慣使用的鍵盤按鍵配置，一般都是選「U.S.English」，再按〔下一頁〕。

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第5步   接下來是最關鍵的一步，如果你的硬碟中還有其他資料，請在這邊停止，先備份硬碟中的資料，避免操作錯誤資料全毀。然後再按「手動」進行硬碟配置，只建議進階使用者這樣操作。

如果你是初學者，想要「無痛體驗」Ubuntu的話，請找一個不使用的舊硬碟，讓Ubuntu自動分割使用整個硬碟空間（清空、覆蓋原本資料），這樣你在硬碟配置這個步驟就可以不用傷腦筋。如果你是使用VMWare虛擬電腦來安裝的話，那就不用擔心了直接選「導引-使用整個磁碟」這個選項，然後按〔下一頁〕，繼續安裝。

注意！如果你使用「導引-使用整個磁碟」這選項，他會刪除整個硬碟中的分割區與資料給Ubuntu用唷（資料會被全部清空的意思）！

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第6步  接著請輸入你的登入帳號與密碼，輸入完成後，再按下〔下一頁〕。

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第7步  開始安裝前會出現一個確認畫面，跟你說要執行以下的步驟，確認無誤後，請按一下〔install〕按鈕開始安裝。

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第8步  經過一段時間的讀取與安裝之後（20分鐘~半小時吧），便會出現「安裝作業完成」視窗，請按一下〔立刻重新啟動〕按鈕，讓電腦重新開機後Ubuntu便可安裝完成。

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第9步  如圖，重開機並登入Ubuntu後，馬上就可上網了，真是方便呀！

 

如果還有其他安裝或操作問題可以上台灣Ubuntu社群網站去參考其他高手的使用經驗：

網址：http://www.ubuntu.org.tw/

22-31-05

 

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較舊的留言
  1. 訪客 說道：
    04-11, 2017 at 上午 11:48.40

    你好，請問沒辦法用光碟機的話要怎麼安裝呢？

    回覆
  2. 黃子旃 說道：
    03-19, 2014 at 下午 10:25.50

    我灌 13.10為 用 16G usb灌，卻告知我沒有空間，連灌五六次 仍一樣，求大大解惑

    回覆
  3. Black Angel 說道：
    10-14, 2012 at 下午 4:15.05

    現在最新版本:12.04.1

    回覆
  4. 寒冽 說道：
    08-08, 2012 at 上午 11:28.52

    家中暫時沒有網路的人就真的跟Linux等其他的作業系統無緣了嗎= =|||

    難道沒有一個作業系統是可以不用網路就能安裝成功的嗎(WIN不算)

    回覆
  5. 小老翁 說道：
    05-15, 2012 at 下午 12:10.44

    谢谢分享，但是现在最新版是12.04的了！

    回覆
  6. 訪客 說道：
    12-27, 2011 at 下午 8:13.57

    有支援驅動程式嗎?

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