Ubuntu是一套免費的作業系統，不同於以往Linux作業系統有點讓人害怕的安裝流程與設定方法，Ubuntu視覺化、精簡化的安裝過程，讓完全沒接觸過Linux系統的人也可以輕易上手。以下簡單介紹一下安裝過程，大概看一下Ubuntu到底有多方便。

開始安裝Ubuntu作業系統前，有幾個需要注意的重點：

如何在電腦中安裝Ubuntu作業系統？

第1步 首先，依照「這篇文章」將Ubuntu的ISO檔燒錄成開機光碟，然後讓電腦用光碟開機，如果你只能用硬碟開機，請在開機時進BIOS中調整開機順序。

用光碟開機後，會出現一個Ubuntu的選單，請用鍵盤上下鍵選擇「Start or install Ubuntu」，再按下鍵盤上的〔Enter〕。

第2步 經過一些時間之後（一兩分鐘內），便會進入到Ubuntu的桌面，此時你可以直接按桌面最上方的Firefox瀏覽器上網，或使用Pidgin即時通訊軟體來聊MSN或Yahoo即時通。一般情況下，Ubuntu會自動抓到你家的網路配置，如果你家的網路需要另外配置，可以從「系統」→【管理】→【網路】進行網路設定。

如果你要開始安裝Ubuntu的話，可以 在桌面上的「Install」圖示上按兩下滑鼠左鍵 ，即可開始安裝。安裝的第一步就是選取語言，請在視窗左邊的選單中點選「中文（繁體） 」，然後再按〔下一頁〕，從此之後，安裝過程與安裝好之後的操作介面就都會是中文的介面。

第3步 接著需要設定時區，請依照您自己的所在位置選擇，選好之後再按一下〔下一頁〕。

第4步 接著我們可以選擇習慣使用的鍵盤按鍵配置，一般都是選「U.S.English」，再按〔下一頁〕。

第5步 接下來是最關鍵的一步， 如果你的硬碟中還有其他資料，請在這邊停止，先備份硬碟中的資料，避免操作錯誤資料全毀 。然後再按「手動」進行硬碟配置，只建議進階使用者這樣操作。

如果你是初學者，想要「無痛體驗」Ubuntu的話，請找一個不使用的舊硬碟，讓Ubuntu自動分割使用整個硬碟空間（清空、覆蓋原本資料），這樣你在硬碟配置這個步驟就可以不用傷腦筋。如果你是使用VMWare虛擬電腦來安裝的話，那就不用擔心了，直接選「導引-使用整個磁碟」這個選項，然後按〔下一頁〕，繼續安裝。

注意！ 如果你使用「導引-使用整個磁碟」這選項，他會刪除整個硬碟中的分割區與資料給Ubuntu用唷（資料會被全部清空的意思）！

第6步 接著請輸入你的登入帳號與密碼，輸入完成後，再按下〔下一頁〕。

第7步 開始安裝前，會出現一個確認畫面，跟你說要執行以下的步驟，確認無誤後，請按一下〔install〕按鈕開始安裝。

第8步 經過一段時間的讀取與安裝之後（20分鐘~半小時吧），便會出現「安裝作業完成」視窗，請按一下〔立刻重新啟動〕按鈕，讓電腦重新開機後，Ubuntu便可安裝完成。

第9步 如圖，重開機並登入Ubuntu後，馬上就可上網了，真是方便呀！

如果還有其他安裝或操作問題，可以上台灣Ubuntu社群網站去參考其他高手的使用經驗：