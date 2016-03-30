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假來電、真脫身「Make A Call」超擬真介面，可同步聯絡人（iPhone, iPad）

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人生在世難免會遇到那種想走但卻走不了的狀況，例如被沒興趣的產品推銷人員纏身，或是聯誼、相親時跟對方就是話不投機… 等，面對這種情景，意志不夠堅定、缺乏勇氣的人，大概一時半刻是沒辦法離開現場的！

這時，是不是好希望有個誰能夠恰恰好的打電話給自己，幫助你利用＂電話遁＂來逃離現場？如果你常遇到這種窘境，那一定要下載「Make A Call」來自救啊！它是一款可製造假來電的 App，必要時，你就打通電話給自己，假裝要接聽電話，再找機會脫逃。

完全仿造 iPhone 來電介面，可自訂來電人名、電話，或直接使用手機聯絡人感覺更加逼真！並能設定來電語音內容，可自錄或是選擇內建的語音，當你接起電話時，即會撥放所選擇的內容，這就是俗話說「要裝就要裝像一點」的概念啦！（嗯？有這句嗎？）

最重要的是「Make A Call」提供 Widget 功能，可將快速啟動鍵放置在通知中心裡，需要時，只要下拉通知中心，選擇要 3 秒、10 秒、30 秒或是 1 分鐘後啟動假來電，你就能神不知鬼不覺的利用它來脫身啦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Make A Call 來個電話
  • 軟體語言：繁體中文,英文…等多國語言
  • 開發人員：Shaoxing GAO
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 8.0 以上
  • 軟體下載在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「Make A Call」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

初次使用會看到左圖的提醒畫面，執行 Make A Call 時，千萬不要鎖螢幕唷！不然電話就不會響了！接著點開「高級設定」可以看到更多的設定。

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「時間 & 方式」可選擇執行程式多久時間後才啟動假來電，下方則可選擇接聽方式。

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鈴聲也有許多選擇，來電人預設為隨機（未顯示號碼），你也可「自定義」輸入假人名與電話號碼，或是「選擇」使用現有的聯絡人資訊。

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  1. 台灣人 說道：
    01-11, 2017 at 下午 4:54.35

    我的電腦一再顯示假介面；甚至一直被停留在2013/9月?我沒有設定網站，但每個Gmail，Outlook，Yahoo，甚至還有許多不知名帳戶?我的電腦操作所有文件均被過濾，2015/8月才顯示正常時間?要如此全面封鎖並不容易；2016年我開啟舊帳戶以金融身份認證電信費用，更出現兩個身份?我留言只是讓人知道，我不能為自己而揭發所有事情，我還能活多久我不知道?當我承擔不了時，我會選擇結束生命，我的寫作文檔被竄改，有許多證據明顯到嚇人，我從未在尚未發表的文件檔寫入我女朋友的名字與一個電話號碼，這些都是透由自稱微軟技術支援人員竄改，我連在公共電話撥打0800電話都可被追蹤?這是什麼狀況?P.S.單是留言就有電話?4個手機號碼，更新裝置都仍被鎖定?我的IP你無法反向追查；因為我有許多鎖定個資的IP。

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