人生在世難免會遇到那種想走但卻走不了的狀況，例如被沒興趣的產品推銷人員纏身，或是聯誼、相親時跟對方就是話不投機… 等，面對這種情景，意志不夠堅定、缺乏勇氣的人，大概一時半刻是沒辦法離開現場的！

這時，是不是好希望有個誰能夠恰恰好的打電話給自己，幫助你利用＂電話遁＂來逃離現場？如果你常遇到這種窘境，那一定要下載「Make A Call」來自救啊！它是一款可製造假來電的 App，必要時，你就打通電話給自己，假裝要接聽電話，再找機會脫逃。

完全仿造 iPhone 來電介面，可自訂來電人名、電話，或直接使用手機聯絡人感覺更加逼真！並能設定來電語音內容，可自錄或是選擇內建的語音，當你接起電話時，即會撥放所選擇的內容，這就是俗話說「要裝就要裝像一點」的概念啦！（嗯？有這句嗎？）

最重要的是「Make A Call」提供 Widget 功能，可將快速啟動鍵放置在通知中心裡，需要時，只要下拉通知中心，選擇要 3 秒、10 秒、30 秒或是 1 分鐘後啟動假來電，你就能神不知鬼不覺的利用它來脫身啦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Make A Call 來個電話

Make A Call 來個電話 軟體語言： 繁體中文,英文…等多國語言

繁體中文,英文…等多國語言 開發人員： Shaoxing GAO

Shaoxing GAO 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「Make A Call」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次使用會看到左圖的提醒畫面，執行 Make A Call 時，千萬不要鎖螢幕唷！不然電話就不會響了！接著點開「高級設定」可以看到更多的設定。

「時間 & 方式」可選擇執行程式多久時間後才啟動假來電，下方則可選擇接聽方式。

鈴聲也有許多選擇，來電人預設為隨機（未顯示號碼），你也可「自定義」輸入假人名與電話號碼，或是「選擇」使用現有的聯絡人資訊。