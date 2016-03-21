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好傭懶的蛋黃哥拼圖遊戲，好煩人的音效啊～～～（iPhone, Android）

蛋黃哥（ぐでたま）應該幾乎很少人不認識他，整天都好傭懶的跟他的蛋白融合在一起，看起來就超讓人羨慕的，再加上他的聲音，整個就萌萌的，如果你覺得聽他的聲音、看他的樣子能感到身心被療癒的話，那這個名為「ぐでたまのすたんぷだり〜＆パズル」的拼圖遊戲就超適合你來玩唷！

整個遊戲都充滿了蛋黃哥的影子，包含一開場的歡迎詞，聽了就好想像他一樣軟軟的趴在床上啊～遊戲目前有 26 張蛋黃哥的可愛圖片，但全都上了鎖，必須挑戰拼圖遊戲才能隨機解鎖新的圖片，每張圖片就又是一個新的拼圖關卡哦！

拼圖分為簡單、普通跟困難三種難度，簡單就是 3×3 的拼圖，普通是 4×4、困難則是 5×5，會記錄你所花費的時間與移動次數，當達到某個標準，就能解開新的圖片，不過老實說，我不太了解他的標準，總之，努力一點玩就對了！除了拼圖是可愛的蛋黃哥外，每次移動拼圖，就會搭上一句蛋黃哥的聲音，如果移動的太快，旁邊的人會以為你在看什麼＂史背秀＂的影片哦！所以玩的時候，請小心音量啊～～～

▇ 軟體小檔案 ▇

 

遊戲畫面：

打開遊戲就可以看到跟聽到蛋黃哥的聲音囉！點擊第一個按鈕進入可看到蛋黃哥的小圖，但只開啟了第一張圖，其它都被上鎖了。

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每張圖都有三種難度可以挑戰，依拼圖的片數來區分。移動拼圖將圖片排列正確即可過關，右上角有完成圖可參考。移動拼圖時，蛋黃哥都會講話哦！

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過關後，就有機會可以解開新的圖！

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遊戲中還有個特別的配角，幫忙倒數秒數的他看起來也很搞笑吧！5×5 的拼圖是真的蠻有難度的，為了看到可愛的蛋黃哥，大家就努力克服吧！

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  1. 訪客 說道：
    04-29, 2017 at 上午 11:30.23

    Google play上拼圖遊戲，有4種玩法，
    也可自拍照片拿來玩拼圖，有興趣可下載玩:
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wolungchi.imagehappy&hl=zh-TW

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