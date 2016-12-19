2016/12/19 更新：Vivaldi 「韋瓦第」瀏覽器推出 v1.6.689.34 最新版囉！更新細節：按這裡。

Vivaldi 是一個相當特別的瀏覽器，使用 Chromium 專案的 Blink 核心，速度快、相容性好，但卻有著傳統 Opera 瀏覽器的實用介面與貼心設計。再加上幾乎能安裝 Google Chrome 應用程式商店裡的全部外掛程式（延伸套件），使用者幾乎不用改變原本的操作習慣與使用方式，就能從 Google Chrome 搬過來用，甚至完全取代已被中國軟體公司收購的 Opera 瀏覽器。

由於開發者本身就是 Opera 軟體公司的創始人，Vivaldi 可以說是繼承了 Opera 瀏覽器的全部優點與特色。不同於新版 Opera 瀏覽器， Vivaldi 主打社群為尊、使用者至上的策略，重新找回當初曾一路扶持 Opera 瀏覽器成長茁壯的開發者社群，重新打造一個功能豐富、高度靈活、以使用者需求為最高考量的網路瀏覽器。

Vivaldi 瀏覽器除了內建一堆貼心功能之外，最大特色就是自由度相當高的操作介面自訂設計，我們可以依照自己的喜好設定是否顯示狀態列、搜尋框、書籤列、功能表….等功能，調整書籤工具列、面板與分頁標籤擺放的位置，更可讓視窗標題列依照不同網頁自動改變其配色。另外還有一大堆鍵盤快速鍵、滑鼠手勢、頁籤群組功能、多頁面平鋪、快速撥號(Speed Dial)、首頁配色、網頁面板… 等等多種貼心設計。

如果你原本就是 Opera 瀏覽器的愛用者，卻不再信任被奇虎360收購後的 Opera 瀏覽器日後會搞出什麼奇怪的花樣，改用 Vivaldi，是個更值得期待的網路瀏覽器。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Vivaldi

Vivaldi 軟體版本： 1.6.689.34

1.6.689.34 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文….等多國語言

繁體中文、簡體中文、英文….等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 38.5 MB

38.5 MB 系統支援： Windows, Mac OS X, Linux

Windows, Mac OS X, Linux 官方網站： https://vivaldi.com/

https://vivaldi.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 簡潔、清爽、沒有負擔的操作介面，其實很多功能都藏得很好。

第2步 Speed Dial 快速撥號，可以把常用的網頁放在這邊，以後只要開啟新的分頁就能快速點選、瀏覽你要的網頁。

第3步 支援 Google Chrome 瀏覽器的擴充套件功能，一樣是到 Chrome 的應用程式商店下載安裝即可。

第4步 側邊欄（面板）藏了一些實用的功能，譬如說先前 Opera 瀏覽器的那個筆記功能，可以隨時紀錄各種訊息。

第5步 還可以把常用網頁「釘」在側邊欄裡，直接用手機板的介面來瀏覽頁面、聊天，相當方便。支援用鍵盤快速鍵來顯示、隱藏「網頁面板」，跟「老闆鍵」的意思是一樣的。