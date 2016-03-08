從很久之前的 Windows 作業系統開始，其實都內建了還算堪用的 Windows Defender 安全防護工具，能即時監測惡意程式也能幫我們做些基本的病毒掃描與防護。

如果你沒有另外安裝或購買其他防毒軟體的話，Windows Defender 算是個很基本的防護工具。如果你已經有其他防毒軟體，且不希望兩個同類型的軟體一直在那邊掃毒、拖慢電腦的話，可以試著用以下的方式將他關閉。

執行指令：gpedit.msc （群組原則編輯工具）

設定方法：

第1步 按鍵盤上的「窗戶鍵」+「R」開啟「執行」視窗，在方框中輸入「gpedit.msc」再按下「Enter」鍵。

第2步 開啟「本機群組原則編輯器」視窗後，請從左邊的目錄依序點選「電腦設定」→「系統管理範本」→「Windows 元件」「Windows Defender」，開啟 Windows Defender 頁面後請在「關閉 Windows Defender」項目上點兩下。

第3步 開啟設定視窗後，請點選「已啟用」再按「確定」按鈕，完成設定。

第4步 設定完成後，會出現如下圖的畫面，表示已關閉 Windows Defender 軟體。

第5步 此時當我們再從設定選單去開啟「更新與安全性」設定頁面時，可以看到 Windows Defender 選單裡的選項都會變成灰色、不能按的狀態，表示該程式已經被關閉，不可再使用。