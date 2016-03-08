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如何關閉、完全禁用 Windows 10 內建的 Windows Defender 掃毒工具？

從很久之前的 Windows 作業系統開始，其實都內建了還算堪用的 Windows Defender 安全防護工具，能即時監測惡意程式也能幫我們做些基本的病毒掃描與防護。

如果你沒有另外安裝或購買其他防毒軟體的話，Windows Defender 算是個很基本的防護工具。如果你已經有其他防毒軟體，且不希望兩個同類型的軟體一直在那邊掃毒、拖慢電腦的話，可以試著用以下的方式將他關閉。

執行指令：gpedit.msc （群組原則編輯工具）

 

設定方法：

第1步  按鍵盤上的「窗戶鍵」+「R」開啟「執行」視窗，在方框中輸入「gpedit.msc」再按下「Enter」鍵。

Turn Off Windows Defender-01

 

第2步  開啟「本機群組原則編輯器」視窗後，請從左邊的目錄依序點選「電腦設定」→「系統管理範本」→「Windows 元件」「Windows Defender」，開啟 Windows Defender 頁面後請在「關閉 Windows Defender」項目上點兩下。

Turn Off Windows Defender-02

 

第3步  開啟設定視窗後，請點選「已啟用」再按「確定」按鈕，完成設定。

Turn Off Windows Defender-03

 

第4步  設定完成後，會出現如下圖的畫面，表示已關閉 Windows Defender 軟體。

Turn Off Windows Defender-04

 

第5步  此時當我們再從設定選單去開啟「更新與安全性」設定頁面時，可以看到 Windows Defender 選單裡的選項都會變成灰色、不能按的狀態，表示該程式已經被關閉，不可再使用。

Turn Off Windows Defender-05

注意！你的電腦裡面沒有「本機群組原則編輯器」這功能，請改用登錄檔的方式來修改。修改方式很簡單，請按「窗戶鍵」+「R」開啟「執行」視窗，輸入「regedit」再按「Enter」開啟登錄檔編輯器。

 
登錄檔修改方法：（關閉 Windows Defender 功能）

位置：HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender
項目：DisableAntiSpyware
DWORD 數值改為：十六進位的 1

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登錄檔修改方法：（開啟 Windows Defender 功能）

位置：HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender
將「DisableAntiSpyware」這個 DWORD 刪除即可。

 

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  1. Su 說道：
    05-16, 2017 at 上午 2:56.52

    抱歉, 我的意思是, 有沒有辦法在不移除現有的防毒軟體的狀況下, 暫時開啟Windows Defender來掃毒, 然後再暫時關閉, 謝謝您的解答!

    回覆
  2. Su 說道：
    05-16, 2017 at 上午 2:52.51

    不來恩你好,

    我使用的是win8, 目前用的是其它防毒軟體, 這幾天想重新開啟Windows Defender, 於是我試著到登錄檔那邊去改, 但win8在Polocies->Microsoft之後並沒有Windows Defender這個項目, 能否麻煩您解釋並提供在Win8下如何重開Windows Defender, 謝謝您!

    回覆

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