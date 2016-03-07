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藏在 Windows 裡的小祕密，讓你打字更快、更順手！

一般來說，決定電腦打字速度的關鍵因素，除了看個人的反應、熟練度與所使用的輸入法之外，還有一個可能會被大家忽略的小設定多少也會影響我們平常在編輯文件、打字或聊天對話時的整體速度，而這個設定就是藏在 Windows 系統裡的「重複延遲」與「重複速度」兩個選項。

印象中舊版 Windows 的這兩個設定還蠻好找的，不過在新版的 Windows 10 中卻一時間不知道去哪找。如果你也常常覺得要重複輸入一些字元或用鍵盤移動「游標」的速度慢到讓人有點煩躁，可以試試看下面的設定方法，將字元重複的頻率提高、重複輸入的速度加快！如果你剛好是反應很快的那種，打起字來應該會更順手些。

執行指令：control keyboard

設定方法：

第1步  按鍵盤的「視窗鍵」+「R」快速鍵（或在[開始按鈕]上面按滑鼠右鍵再點「執行」），開啟「執行」視窗。在方框中輸入「control keyboard」之後點一下「確定」按鈕。

Keyboard Repeat Delay and Repeat Rate-01

 

 

第2步  開啟設定視窗後，請將「重複延遲」設定成最短，然後把「重複速度」設定成最快。這樣一來，當你按住鍵盤上的某個按鍵時，電腦將以最快的速度重複輸入同一個字元。

對於常常需要按↑←↓→方向鍵移動游標、輸入重複字元的人來說，整個反應速度會快很多很多，打起自來當然也舒暢很多。

Keyboard Repeat Delay and Repeat Rate-02

 

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  1. 訪客 說道：
    10-03, 2016 at 上午 9:34.21

    感謝分享，真的是快很多

    回覆
  2. Ncc 說道：
    03-08, 2016 at 上午 2:14.09

    我玩的遊戲就是得要讀取速度快的跳舞遊戲，早期使用W7用的鍵盤和市售便宜的鍵盤跟P2P的插孔，我曾嘗試過換成現在通用的USB插孔發現2個的速度明顯差很多 P2P的按下速度完全跟的上音樂節拍， 但USB完全跟不上 。
    現在我用的是W8 USB插孔，便宜鍵盤(鍵盤換過5組價格高的也試過)設定調整也重複測試，改了再改一樣跟不上，總是延遲，請問這種狀況還有沒有解？

    回覆
    • 小馬 說道：
      03-08, 2016 at 上午 9:59.15

      有研究過二個連接方式的差異嗎？知道原因就懂了
      USB鍵盤有HID輸入規範，最多容許6個一般按鍵+8個輔助按鍵，超過這個容許值就會出現傳輸錯誤訊息，且USB反應時間是由CPU輪詢，時間是固定的，如果像您需要快速反應的需求，可能就會產生「反應遲緩」的錯覺
      PS/2介面沒這問題，鍵入訊息就送出，理論上你按幾個按鍵就會同時送出幾個訊息，沒有輪詢的問題
      所以為何你說PS/2鍵盤跟的上節拍，就是這個道理，跟你的OS、或鍵盤好壞，或狂人提到的設定是無關的

      回覆
      • Ncc 說道：
        03-09, 2016 at 下午 1:40.35

        我是不是也只能選擇PS/2 才是唯一的辦法 ？ 但我組裝電腦的時候 工程師告知現在已經沒有人在裝 我找了好幾家店家也說已經淘汰了 如果我用PS/2轉接頭做轉接能和PS/2相同的效果嗎？

      • byStarTW 說道：
        05-07, 2017 at 上午 1:44.43

        不會喔！【…USB反應時間是由CPU輪詢，時間是固定的…】

        使用轉接只是讓 【只有 PS/2 埤的裝置】 可以插在 USB 孔上。

        插在 PS /2 –> USB 的轉接器上面的 PS/2 鍵盤，仍會受到 CPU 而限制。

        ———————–

        而且 P2P 是 peer to peer，傳輸檔案的一個協定。
        你要說的應該是 PS/2 (早期電腦傳輸介面協定) 吧？

  3. 訪客 說道：
    03-07, 2016 at 下午 10:07.15

    那在執行上osk呢

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  4. David 說道：
    03-07, 2016 at 下午 9:52.53

    感謝狂人分享

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  5. rukawadong 說道：
    03-07, 2016 at 下午 9:41.14

    來試試看，感謝分享！

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