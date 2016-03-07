一般來說，決定電腦打字速度的關鍵因素，除了看個人的反應、熟練度與所使用的輸入法之外，還有一個可能會被大家忽略的小設定多少也會影響我們平常在編輯文件、打字或聊天對話時的整體速度，而這個設定就是藏在 Windows 系統裡的「重複延遲」與「重複速度」兩個選項。

印象中舊版 Windows 的這兩個設定還蠻好找的，不過在新版的 Windows 10 中卻一時間不知道去哪找。如果你也常常覺得要重複輸入一些字元或用鍵盤移動「游標」的速度慢到讓人有點煩躁，可以試試看下面的設定方法，將字元重複的頻率提高、重複輸入的速度加快！如果你剛好是反應很快的那種，打起字來應該會更順手些。

執行指令：control keyboard

設定方法：

第1步 按鍵盤的「視窗鍵」+「R」快速鍵（或在[開始按鈕]上面按滑鼠右鍵再點「執行」），開啟「執行」視窗。在方框中輸入「control keyboard」之後點一下「確定」按鈕。

第2步 開啟設定視窗後，請將「重複延遲」設定成最短，然後把「重複速度」設定成最快。這樣一來，當你按住鍵盤上的某個按鍵時，電腦將以最快的速度重複輸入同一個字元。

對於常常需要按↑←↓→方向鍵移動游標、輸入重複字元的人來說，整個反應速度會快很多很多，打起自來當然也舒暢很多。