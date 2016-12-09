2016/12/9 更新：軟體版本更新至 v2.0.0.285 最新版。

Disk Drill 是個免費的檔案救援軟體，可支援 Windows 與 Mac 各版本作業系統，能協助我們在不小心被誤刪、分割區損毀、硬碟被格式化、無法正常開機、磁碟或記憶卡損毀…等狀況下的檔案救援，盡量找回已經遺失的各種檔案。

Disk Drill 提供「Quick Scan」快速掃瞄與「Deep Scan」深度掃描等方式，能幫我們找回硬碟、外接硬碟、USB隨身碟、記憶卡、iPod、Kindle..等各種儲存裝置的影片、照片與各類文件。還原時除了能用關鍵字來快速搜尋之外，還可透過檔案大小、刪除日期與所在資料夾等方式來篩選你要的檔案，使用起來相當直覺方便，救援效果也很不錯。

Disk Drill 除了可支援 FAT, exFAT, NTFS 或 HFS+, EXT2, EXT3, EXT4…等多種不同格式的檔案系統，還提供了相當好用的 Recovery Vault 檔案保護功能，可直接針對你常用的重要資料夾來進行監控、保護，日後如果想找回被誤刪的檔案，只要按一下「RECOVER」按鈕即可快速還原（救援效果依照損毀程度而定）。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Disk Drill

Disk Drill 軟體版本： 2.0.0.285

2.0.0.285 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體（另有付費專業版）

免費軟體（另有付費專業版） 檔案大小： 15.4 MB

15.4 MB 系統支援： Windows XP/Win7/Win8/Windows 10, Mac OS X

Windows XP/Win7/Win8/Windows 10, Mac OS X 官方網站： CleverFiles

CleverFiles 軟體下載： 按這裡

注意！越早執行檔案還原工作，成功找回被刪除檔案的機會就越大！如果你是檔案消失很久之後才突然想到要救援，若是原本儲存該檔案的磁碟空間都被其他新檔案覆蓋過了，救援成功的機會就越渺茫。 建議可以使用 Disk Drill 的「Recovery Vault」檔案保護功能，事先針對經常儲存重要文件的資料夾做保護，方便事後可以直接針對整個資料夾做還原，減少救援失敗的機會。

一、掃描硬碟、恢復已被刪除的文件、照片、影片…

第1步 將 Disk Drill 軟體安裝好、啟動後，我們可以在主視窗看到這台電腦的全部磁碟與分割區，部分用不到的分割區會被隱藏起來，按一下右上角的「show them」即可顯示。

在你被格式化、重新製作過的分割區或原本儲存檔案的磁碟機右邊的選單點「Quick Scan」或「Deep Scan」開始掃瞄已被刪除的檔案。

第2步 此時依照磁碟大小與檔案多寡不同，需等待一段時間，讓它仔細檢查。

第3步 完成後，請依照左邊的檔案類型或關鍵字來尋找你要的檔案。如果希望依照檔案大小來找，可以點「…by size」來篩選檔案大小，如果你知道該檔案是大概什麼時候刪除的，可以點「by date」依日期篩選檔案。

第4步 找到你要的檔案後，請勾選後按「RECOVER」按鈕，即可將它恢復。記得執行前要點「Recober to:」右邊的按鈕，先設定好還原後的檔案儲存位置（盡量設定與遺失檔案不同的磁碟機）。