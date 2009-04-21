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如何用 BitComet 下載 BT 、Magnet URI 磁力鏈結 ？ (v1.38 最新版)

下載BT的程式中，最受歡迎的是哪一套？聽說是有很多都不錯，也許有人更喜歡下面這套號稱速度最快的 BitComet 比特彗星 BT 下載工具。

其實 BitComet 的使用方法相當簡單，幾乎就是把 .torrent 檔拉到視窗中就可以開始下載。另外也可支援 Torrent 特徵碼、遠端 Torrent 檔直接下載與 Magnet URI 磁力鏈結等下載方式，用起來都一樣簡單、方便。

如果你想學學如何使用 BitComet 來下載 BT 檔案，可以參考本文簡單的教學。

下載 BitComet 軟體：按這裡

注意！請勿使用此類工具下載盜版軟體、影音。很多人都因此被警察抓、起訴…。

一、如何用BitComet 下載BT？

第1步 將 Bitcomet 軟體下載回來、解壓縮後，直接點兩下執行「BitComet.exe」檔案，即可開始使用。如果你的作業系統是 64 位元版的 Windows，請執行「BitComet_x64.exe」這檔案。


第2步 接著我們可以去尋找下載 BT 用的 Torrent 檔，如下圖，我們在某個論壇中看到有提供 Torrent 檔的下載，請先將此副檔名為「.torrent」的檔案下載回來。然後再將 .torrent 檔拉到 BitComet 視窗中準備下載。


第3步  接著會開啟一個視窗，問你要將檔案儲存到哪裡，設定好之後，直接按下〔確定〕便可開始下載你要的檔案。


第4步 如圖， Bitcomet 正在努力的解析該 Torrent 檔所提供的種子、連結與檔案數等相關資訊，等個四、五分鐘，大概就可以知道目前該下載程序是否有「種子」（提供檔案的下載源，稱為種子），如果「種子」夠多且上傳速度快的話，則你下載該檔案的速度則會很快！

 

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較舊的留言
  1. ren 說道：
    06-02, 2017 at 下午 6:46.10

    之前都正常用,但近期電腦重灌後都不能使用BT了,想詢問可能是哪個設定發生問題!?

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  2. 鄭麗美 說道：
    01-10, 2016 at 上午 11:39.20

    您好~
    請教如何在BitComet下載影片,在BitComet該用哪一個小視窗?
    麻煩告知,感恩~~

    回覆
  3. 淡定 說道：
    10-08, 2015 at 下午 2:54.52

    推荐一个最新的磁力链接， 磁力下载网站， http://www.dalibt.com

    回覆
  4. 五五 說道：
    02-15, 2014 at 下午 11:36.11

    如果下載了很久都顯示沒在下載，是不是表示電腦壞了？

    回覆
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