嗯.. 其實我不是很喜歡匿名攻訐的惡意行為，不過有些時候不管是生活、工作或對於社會、政治上各種議題的壓力太大，又不希望每次在 Facebook, 噗浪或 Twitter 發言抱怨或抒發情感時都被親友另眼相看或過度關心，這時候，匿名評論的功能就很好用。

如同 FB 上面那一堆靠北老公、靠北老婆、靠北工程師…等等粉絲專頁那樣，每個人都可以用匿名的方式抒發一下心裡想法與心情，讓心裡的怨念或衝動能有個「正常能量釋放」的管道，也不失是個調劑身心的好方法。

如果你剛好有這個需求，希望能自己弄個匿名 Facebook 粉絲專頁，或者希望你管理中的其他粉絲專頁也能開放匿名發文功能，可以試試看以下方法。

網站名稱： Facebook

Facebook 網站網址： https://www.facebook.com

https://www.facebook.com 匿名發文工具： AnonyMonkey

AnonyMonkey 重灌狂人 FB 粉絲專頁 ： https://www.facebook.com/briiancom （ 歡 迎 加 入 ）

https://www.facebook.com/briiancom （ ） 匿名發文測試頁面：http://on.fb.me/1SAQobP

開設匿名發文粉絲團的方法： 首先你必須先開設一個 FB 粉絲專頁（用原本的也可以） 在 AnonyMonkey 用 FB 粉絲專頁管理員帳號登入、設定 讓網友透過 AnonyMonkey 發文

優點：有 Facebook 帳號的人都可以使用，簡單易學，不用另外架站或找其他不熟悉的社群服務。

缺點：管理員必須手動發佈網友提供的內容，發文者雖然可以完全匿名，不過因為是透過 Facebook 帳號登入的，萬一寫了什麼可能會被告的內容，一般人雖然看不到是誰發的但警察杯杯很容易就可以查IP、抓到人。所以盡量不要發佈惡意攻訐、誹謗或各種違法言論。

ㄧ、開設 Facebook 粉絲專頁

第1步 開啟並登入 Facebook 網站，點一下右上角的選單再按「建立粉絲專頁」。

第2步 接著請依照網頁上的指示，新增一個粉絲專頁，並填好相關資訊。

二、用 FB 粉絲專頁管理員的帳號登入 AnonyMonkey 網站

第1步 想要擁有匿名發文功能的話，必須透過 AnonyMonkey 網站來管理你的 FB 粉絲專頁，請開啟 AnonyMonkey 網站並按「Connect with Facebook」按鈕，用你的 FB 帳號登入。

第2步 登入 AnonyMonkey 網站後，可以在管理頁面中看到該 FB 帳號裡面所擁有的全部 Facebook 粉絲專頁，請在你要開放匿名發文的專頁右邊按一下「頁面設定」按鈕。

第3步 在「一般設定」區塊中分別調整好時區、語言、編號與標籤…等等設定，完成後，按一下「確認變更」按鈕。

網頁最上方的「您收集上傳的鏈接」有個網址，這網址是用來讓網友匿名發文用的。如果你在「上傳鏈接文字設定」方塊中輸入文字的話，當網友開啟匿名發文頁面時就可以看到你輸入的內容，可以拿來顯示使用教學、發文須知…等等訊息。

第4步 設定完成後，記得回到你的 Facebook 粉絲專頁去設定一下「關於」方塊中的訊息，把 AnonyMonkey 匿名發文頁面的網址貼上去，以後網友只要開啟該頁面，就可以輕鬆匿名發文。