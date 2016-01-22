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如何開設像「靠北XX」那樣的 Facebook 匿名發文粉絲團？

AnonyMonkey

嗯.. 其實我不是很喜歡匿名攻訐的惡意行為，不過有些時候不管是生活、工作或對於社會、政治上各種議題的壓力太大，又不希望每次在 Facebook, 噗浪或 Twitter 發言抱怨或抒發情感時都被親友另眼相看或過度關心，這時候，匿名評論的功能就很好用。

如同 FB 上面那一堆靠北老公、靠北老婆、靠北工程師…等等粉絲專頁那樣，每個人都可以用匿名的方式抒發一下心裡想法與心情，讓心裡的怨念或衝動能有個「正常能量釋放」的管道，也不失是個調劑身心的好方法。

如果你剛好有這個需求，希望能自己弄個匿名 Facebook 粉絲專頁，或者希望你管理中的其他粉絲專頁也能開放匿名發文功能，可以試試看以下方法。

 

開設匿名發文粉絲團的方法：

  1. 首先你必須先開設一個 FB 粉絲專頁（用原本的也可以）
  2. AnonyMonkey 用 FB 粉絲專頁管理員帳號登入、設定
  3. 讓網友透過 AnonyMonkey 發文

 

優點：有 Facebook 帳號的人都可以使用，簡單易學，不用另外架站或找其他不熟悉的社群服務。

缺點：管理員必須手動發佈網友提供的內容，發文者雖然可以完全匿名，不過因為是透過 Facebook 帳號登入的，萬一寫了什麼可能會被告的內容，一般人雖然看不到是誰發的但警察杯杯很容易就可以查IP、抓到人。所以盡量不要發佈惡意攻訐、誹謗或各種違法言論。

 

ㄧ、開設 Facebook 粉絲專頁

第1步  開啟並登入 Facebook 網站，點一下右上角的選單再按「建立粉絲專頁」。

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第2步  接著請依照網頁上的指示，新增一個粉絲專頁，並填好相關資訊。

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二、用 FB 粉絲專頁管理員的帳號登入 AnonyMonkey 網站

第1步  想要擁有匿名發文功能的話，必須透過 AnonyMonkey 網站來管理你的 FB 粉絲專頁，請開啟 AnonyMonkey 網站並按「Connect with Facebook」按鈕，用你的 FB 帳號登入。

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第2步  登入 AnonyMonkey 網站後，可以在管理頁面中看到該 FB 帳號裡面所擁有的全部 Facebook 粉絲專頁，請在你要開放匿名發文的專頁右邊按一下「頁面設定」按鈕。

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第3步  在「一般設定」區塊中分別調整好時區、語言、編號與標籤…等等設定，完成後，按一下「確認變更」按鈕。

網頁最上方的「您收集上傳的鏈接」有個網址，這網址是用來讓網友匿名發文用的。如果你在「上傳鏈接文字設定」方塊中輸入文字的話，當網友開啟匿名發文頁面時就可以看到你輸入的內容，可以拿來顯示使用教學、發文須知…等等訊息。

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第4步  設定完成後，記得回到你的 Facebook 粉絲專頁去設定一下「關於」方塊中的訊息，把 AnonyMonkey 匿名發文頁面的網址貼上去，以後網友只要開啟該頁面，就可以輕鬆匿名發文。

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歡迎留下你的想法或意見...

  1. Instakow 說道：
    01-08, 2017 at 下午 7:22.02

    現在有個靠北專屬的 APP 囉叫做 ”Instakow 立即靠“
    可以到官網下載 https://kaobei.io

    匿名發文也可以匿名留言
    重點是發文不用在等待漫長的審核

    回覆
  2. kaobei 說道：
    01-08, 2017 at 下午 7:16.29

    現在有個靠北專屬的 APP 囉叫做 ”Instakow 立即靠“
    可以到官網下載 http://kaobei.io

    匿名發文也可以匿名留言
    重點是發文不用在等待漫長的審核

    回覆
  3. 訪客 說道：
    10-09, 2016 at 下午 6:20.34

    已經無法登錄？

    回覆
  4. 訪客 說道：
    09-06, 2016 at 上午 4:10.16

    實用

    回覆

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