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23合一 YouTube 下載、MP3 影音轉檔、錄製、影片編輯工具（Free Studio v6.6.30.1215）

Free Studio

2016/12/28 更新：軟體版本更新至 v6.6.30.1215 最新版。

Free Studio 是一套集大成的工具集，全都是由 DVDVideoSoft 公司開發的各項影音下載、轉檔與影音編輯工具，包含了 YouTube 影片下載、YouTube 轉 MP3、Youtube 影片批次上傳、SoundCloud 下載、Dailymotion 下載、Instagram 下載、BT下載、NicoVideo 影片下載…

以及 MP4 影片轉檔、影片轉 MP3 音樂檔、音樂檔格式轉換、DVD 轉檔、圖片轉檔與大小切割、影片轉 JPEG 圖檔…等轉檔工具，並提供了螢幕錄影功能、簡易音樂編輯、影片翻轉與調整、影片編輯與 GIF 動畫製作… 等功能，都是常常需要用到且相當簡易使用的免費小工具。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱： Free Studio
  • 軟體版本：6.6.30.1215
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：54.6 MB
  • 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
  • 官方網站：DVDVideoSoft
  • 軟體下載：按這裡

注意！本軟體的安裝程式中含有廣告、推廣軟體(OpenCandy)，部分防毒軟體可能會回報為病毒或間諜程式，如有疑慮請勿使用！

Free Studio-01

Free Studio-02

Free Studio-03

Free Studio-04

 

 

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  1. 666 說道：
    09-06, 2016 at 下午 6:46.19

    XP版好像沒有推廣軟體的樣子

    回覆
  2. 訪客 說道：
    09-06, 2016 at 下午 6:45.32

    XP版好像沒有推廣軟體的樣子

    回覆

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