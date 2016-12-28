2016/12/28 更新：軟體版本更新至 v6.6.30.1215 最新版。

Free Studio 是一套集大成的工具集，全都是由 DVDVideoSoft 公司開發的各項影音下載、轉檔與影音編輯工具，包含了 YouTube 影片下載、YouTube 轉 MP3、Youtube 影片批次上傳、SoundCloud 下載、Dailymotion 下載、Instagram 下載、BT下載、NicoVideo 影片下載…

以及 MP4 影片轉檔、影片轉 MP3 音樂檔、音樂檔格式轉換、DVD 轉檔、圖片轉檔與大小切割、影片轉 JPEG 圖檔…等轉檔工具，並提供了螢幕錄影功能、簡易音樂編輯、影片翻轉與調整、影片編輯與 GIF 動畫製作… 等功能，都是常常需要用到且相當簡易使用的免費小工具。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Free Studio

Free Studio 軟體版本： 6.6.30.1215

6.6.30.1215 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 54.6 MB

54.6 MB 系統支援： Windows XP/Win7/Win8/Windows 10

Windows XP/Win7/Win8/Windows 10 官方網站： DVDVideoSoft

DVDVideoSoft 軟體下載： 按這裡

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