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[下載] ACDSee v20.2.0.593 最新版、ACDSee 18 繁體中文版，曾經最強大的看圖軟體

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曾經有過一段輝煌時期的 ACDSee 看圖軟體現在也推出 20.x 版了。

儘管網路上早就有許多更簡單好用的免費看圖軟體如 IrfanView, XnView, Honeyview FastStone Image Viewer…等等，不但操作更簡單且還都有中文版，不過許多人還是執著於 ACDSee 這個名字，就算它已經歷經多次翻天覆地的大改版了。

幾經改版後的 ACDSee 看圖軟體長得跟以前完全不一樣了，與過去不同的是，現在的 ACDSee 早就不像以前那樣臃腫肥大，界面反而變得更加簡化、功能藏得更好，用起來甚至比以前更好用、更輕快。

目前最新版的 ACDSee 已更新到 v20.1.0.587，繁體中文版的部分還維持在 ACDSee 18，兩個版本的操作界面跟功能看起來差異不大，主要功能大概就「管理」、「檢視」、「編輯」三大功能，許多更進階的功能可能都轉移到同公司的其他附加軟體去了，如 ACDSee Photo Edito, ACDSee Video Converter Pro, ACDSee Video Studio… 等等。

如果你一直都是 ACDSee 的愛用著，維持在 ACDSee 18 繁體中文版其實也夠了，或者可以下載 v20.x 來試試看一些新的管理與檢視功能。

 

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：ACDSee
  • 軟體版本：v20.2.0.593 最新版，ACDSee v18 繁體中文版
  • 軟體語言：英文、繁體中文…等多國語言
  • 軟體性質：試用版（全功能試用一個月）
  • 檔案大小：1.25 MB（線上安裝檔）
  • 系統支援：Windows Win7/Win8/Windows 10
  • 官方網站：http://www.acdsee.com/TW
  • 軟體下載：按這裡

 

acdsee-01

acdsee-03

acdsee-02

 

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  1. 說道：
    10-27, 2012 at 下午 6:05.25

    ACDSee真的不太好用

    回覆
  2. 說道：
    10-27, 2012 at 下午 6:04.55

    難道有什麼可以取代nero的軟體??

    回覆
  3. YL 說道：
    01-31, 2011 at 下午 9:25.38

    不用懷疑Nero8燒錄軟體的容量,就是2032MB
    (或叫Nero8燒錄+備份+看電視+播放+影像+電影製作….軟體!)

    回覆
    • 小丸子 說道：
      02-16, 2011 at 下午 4:57.07

      如果說我們要用nero來燒錄ppt的作業的話或是燒錄一般的圖片的話要如何操作呢?
      是否可以教一下要如何操作呢?

      回覆
  4. 阿哩佈達 說道：
    01-04, 2011 at 下午 8:17.10

    看都看不懂!用這個這麼難!看都看不懂!怎燒阿?不是要有燒錄機才能燒嗎?而且…要不要把空白的光碟放到裡面去ㄚ??要放到哪去?怎放?這個網站真的是爛透了!下次不來看了啦!氣死我了!

    回覆
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