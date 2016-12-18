曾經有過一段輝煌時期的 ACDSee 看圖軟體現在也推出 20.x 版了。
儘管網路上早就有許多更簡單好用的免費看圖軟體如 IrfanView, XnView, Honeyview 與 FastStone Image Viewer…等等，不但操作更簡單且還都有中文版，不過許多人還是執著於 ACDSee 這個名字，就算它已經歷經多次翻天覆地的大改版了。
幾經改版後的 ACDSee 看圖軟體長得跟以前完全不一樣了，與過去不同的是，現在的 ACDSee 早就不像以前那樣臃腫肥大，界面反而變得更加簡化、功能藏得更好，用起來甚至比以前更好用、更輕快。
目前最新版的 ACDSee 已更新到 v20.1.0.587，繁體中文版的部分還維持在 ACDSee 18，兩個版本的操作界面跟功能看起來差異不大，主要功能大概就「管理」、「檢視」、「編輯」三大功能，許多更進階的功能可能都轉移到同公司的其他附加軟體去了，如 ACDSee Photo Edito, ACDSee Video Converter Pro, ACDSee Video Studio… 等等。
如果你一直都是 ACDSee 的愛用著，維持在 ACDSee 18 繁體中文版其實也夠了，或者可以下載 v20.x 來試試看一些新的管理與檢視功能。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：ACDSee
- 軟體版本：v20.2.0.593 最新版，ACDSee v18 繁體中文版
- 軟體語言：英文、繁體中文…等多國語言
- 軟體性質：試用版（全功能試用一個月）
- 檔案大小：1.25 MB（線上安裝檔）
- 系統支援：Windows Win7/Win8/Windows 10
- 官方網站：http://www.acdsee.com/、TW
- 軟體下載：按這裡
取代 ACDSee 的其他免費看圖軟體：
- [下載] IrfanView 免費看圖軟體，比 ACDSee 更快、更好用（繁體中文版）
- [下載] XnView 免費看圖軟體（繁體/簡體中文版）
- XnView MP 看圖軟體（支援 Mac, Linux, Win 系統）
- FastStone Image Viewer 比 ACDSee 更好用的看圖軟體（支援轉檔、編輯、畫圈圈箭頭）
- JPEGView 速度快、精簡實用的看圖工具
- Honeyview 取代 ACDSee 的免費看圖軟體（繁體中文版）
- [下載] Hamana 超強看圖軟體 繁體中文版（支援 Unicode 簡體/日文檔名、免解壓縮看圖）
- Pictus 簡單、速度超快的看圖軟體
- Vieas 速度很快的看圖軟體、「雙視窗」照片處理工具
- Fresh View看圖軟體（支援86種以上格式）
- Nexus Image 看圖軟體（輕量級）
- FreeVimager 看圖軟體（內建簡易相片處理、支援簡體中文、日文檔名）
- [免費] ALSee 超強大：看圖軟體 + 相片編輯工具 + MovieMaker
- Imagine 可支援 Unicode 的免費看圖軟體！
- Unifie 雙視窗看圖軟體，找圖、預覽畫面快又輕鬆！
ACDSee真的不太好用
難道有什麼可以取代nero的軟體??
不用懷疑Nero8燒錄軟體的容量,就是2032MB
(或叫Nero8燒錄+備份+看電視+播放+影像+電影製作….軟體!)
如果說我們要用nero來燒錄ppt的作業的話或是燒錄一般的圖片的話要如何操作呢?
是否可以教一下要如何操作呢?
看都看不懂!用這個這麼難!看都看不懂!怎燒阿?不是要有燒錄機才能燒嗎?而且…要不要把空白的光碟放到裡面去ㄚ??要放到哪去?怎放?這個網站真的是爛透了!下次不來看了啦!氣死我了!
自己不會用還要罵人