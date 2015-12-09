想學日文就要先學會日文的 50 音，雖然稱之為 50 音，但實際上你需要認識的有多達 108 個音，掌握背誦的技巧，其實要全部都背起來並不難，但是學習就是要透過反覆的練習才能讓知識深植在腦海裡，如果你對於重複的背誦感到無趣，那不如就透過「玩會日文 50 音」從遊戲中邊玩邊熟記吧！
之前在介紹「甲骨文連連看」這款玩遊戲學古文字的遊戲 App 時，其實就有提過，若連連看這類的遊戲型態能夠結合日文的 50 音，應該對於學習會有很大的幫助，沒想到真的有這樣形態的遊戲出現啦！「玩會日文 50 音」就是以連連看的方式進行遊戲，只要將兩兩相同的假名字卡相連就能消除，在點擊字卡時會同步播放讀音，讓你在遊戲之中就能反覆的閱讀字形與聆聽讀音，加深印象與記憶。
一共分為 30 章，每一章分為 10 關，而每過一關就能獲得一個元寶與提示卡，第二個章節必須花費 10 個元寶才能解鎖，關卡可以重覆的玩，而且可將預設的「平假名」改為「片假名」再重頭玩一次，透過反覆的遊戲，就能輕鬆的將 50 音都記起來囉！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：玩會日文 50 音
- 軟體語言：繁體中文, 簡體中文, 英文
- 開發人員：Cheerplay Entertainment Co.,Ltd.
- 官方網站：http://cheerplay.azurewebsites.net/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 2.3 以上
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「玩會日文 50 音」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
遊戲畫面：
點擊進入選擇章節。
初次玩會有玩法說明，只要找到兩張相同的字卡，點選連線即可消除，但要注意連線不可轉折超過兩次唷！
等等，還有下一頁 » 1 2
最近更新發現增加了單人測驗，還有好玩的雙人測驗，可以跟朋友玩，讚!!
我看了最後板面的遊戲，似乎覺得不夠完全，因為少了片假名的日文單字。不知你是否注意到了？
學平假名或片假名一開始玩是可以選的，也可以在設定中切換。
另外，這個app後來還有持續更新，這篇介紹文有點舊了，所以蠻多功能沒有介紹到，目前這款的評價整體來說還不錯。
總之，喜歡邊玩邊學的人，可以自己下載試試合不合自己的味口。