想學日文就要先學會日文的 50 音，雖然稱之為 50 音，但實際上你需要認識的有多達 108 個音，掌握背誦的技巧，其實要全部都背起來並不難，但是學習就是要透過反覆的練習才能讓知識深植在腦海裡，如果你對於重複的背誦感到無趣，那不如就透過「玩會日文 50 音」從遊戲中邊玩邊熟記吧！

之前在介紹「甲骨文連連看」這款玩遊戲學古文字的遊戲 App 時，其實就有提過，若連連看這類的遊戲型態能夠結合日文的 50 音，應該對於學習會有很大的幫助，沒想到真的有這樣形態的遊戲出現啦！「玩會日文 50 音」就是以連連看的方式進行遊戲，只要將兩兩相同的假名字卡相連就能消除，在點擊字卡時會同步播放讀音，讓你在遊戲之中就能反覆的閱讀字形與聆聽讀音，加深印象與記憶。

一共分為 30 章，每一章分為 10 關，而每過一關就能獲得一個元寶與提示卡，第二個章節必須花費 10 個元寶才能解鎖，關卡可以重覆的玩，而且可將預設的「平假名」改為「片假名」再重頭玩一次，透過反覆的遊戲，就能輕鬆的將 50 音都記起來囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 玩會日文 50 音

玩會日文 50 音 軟體語言： 繁體中文, 簡體中文, 英文

繁體中文, 簡體中文, 英文 開發人員： Cheerplay Entertainment Co.,Ltd.

Cheerplay Entertainment Co.,Ltd. 官方網站： http://cheerplay.azurewebsites.net/

http://cheerplay.azurewebsites.net/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3 以上

Android 2.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「玩會日文 50 音」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

點擊進入選擇章節。

初次玩會有玩法說明，只要找到兩張相同的字卡，點選連線即可消除，但要注意連線不可轉折超過兩次唷！