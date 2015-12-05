在電腦我們要是刪除檔案，基本上都會被保留在「資源回收筒」中，雖然會佔去一部份的硬碟容量，但至少是個保障，就算重要的檔案被不小心的刪除還有機會救的回來，待一段時間後再手動將其永久刪除即可，但手機呢？一般我們都知道在手機刪除資料或任何檔案後，基本上就像斷了線的風箏、脫了韁的野馬、變了心的女朋友回不來了～～～

但其實不要怕，真的有重要的照片不小心手殘刪掉了，我們還可以利用「Restore Image」來救救看哦！它是一款手機照片的救援程式，有機會能透過簡單的步驟將心愛或重要的照片找回來！

因為它的救援方式是利用照片在被分享、編輯或複製…時，所產生的快取檔案來復原照片，如果你曾經利用其它程式清除過快取，那可能就會找不回某些照片檔，所以並不能保證找回所有的照片，但至少有個希望，有需要的朋友可以試看看哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Restore Image

Restore Image 軟體語言： 英文

英文 開發人員： AlpacaSoft

AlpacaSoft 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3 以上

Android 2.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Restore Image」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式可先看到使用說明及一些常見問答。因為搜尋出來的照片數量可能很龐大，某些手機可能無法負荷，就可以在設定中依需求來勾選照片的篩選條件。

程式會自動搜尋所有資料夾中的隱藏圖像檔，可從中找尋想要復原的照片蹤跡。

將想要復原的照片選取後，再按下方的「Restore images」，就能將照片復原到相簿中囉！不過復原的照片日期會顯示為復原當天，不會保留原有的日期資訊。