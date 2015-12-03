手機可當收音機已經是眾所皆知的事，目前也有很多不錯的網路收音機 App 可以下載使用，若你不喜歡太複雜或花俏的功能介面，或許可以考慮「台灣收音機、台灣電台」這款程式。

其將台灣的電台分為十一種類型，也包含各大專院校設置的電台頻道，常聽的電台可加入我的最愛方便日後收聽，雖然取名為「台灣收音機、台灣電台」但實際上是支援多國頻道的，除了台灣之外還包含了日本、中國、香港、澳門、馬來西亞、新加坡、泰國、韓國、菲律賓與美國的電台，偶爾想要聽聽其它語言也沒問題，在最愛清單中是支援儲存不同國別頻道的唷！相當方便。

如果節目內容剛好請到喜歡的偶像或討論的話題內容是值得保留的，可立即按下錄音鍵，程式就會盡責的幫你將廣播內容清楚錄製下來。睡前使用可設定「睡眠定時」功能，貼心提供幾個常用時間的快速設定按鈕，或也可自行手動調整需要的時間長度。

想要早晨也能在喜愛的廣播節目中甦醒，就可以使用「鬧鈴播放」功能，設定好時間、重複天數及播放頻道，就能在指定的時間自動開啟廣播功能，當然這個鬧鈴功能也可用來幫你定時錄下沒時間聽的廣播節目唷！喜歡聽廣播的朋友，可參考看看。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 台灣收音機、台灣電台

台灣收音機、台灣電台 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： OFF Tech

OFF Tech 官方網站： https://ilcode.azurewebsites.net/MobileRadioService/

https://ilcode.azurewebsites.net/MobileRadioService/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「台灣電台」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

在「全部頻道」中可依分類尋找需要的電台，或也可以按上方的「放大鏡」輸入關鍵字來快速搜尋。找到喜歡的電台後，記得按一下右側的「星號」加入最愛。

之後到「我的最愛」就能快速的播放收聽喜歡的電台節目囉！播放時若有需要可由右下角啟動「錄音」功能，再次點擊即可停止錄音，所有的錄音檔都會被放在「錄音」清單中，會清楚的標示出日期與時間。

點擊左上角可展開左側選單，「睡眠定時」有提供十個快速睡眠時間鈕，若沒有合用的，也可由上方滑動設定。

「鬧鈴播放」可定時自動播放廣播，若是為了錄下節目而設定，可勾選「啟用錄音」功能，設定完後請記得最下方必須勾選為「開啟」狀態。在「設定」中還有一些功能可依需求來勾選。

如果想聽聽別國的電台，可由左側選單最下方的「電台國別」來切換不同國別唷！